У США жінка вперше народила дитину після пересадки матки померлого донора

В американському штаті Огайо жінка вперше народила дитину після пересадки матки померлого донора. Про це повідомляє NBC News.

Вчені використовували матку мертвої жінки в ході експерименту, в якому взяли участь десять піддослідних. Кожна з них страждає маточним безпліддям. Дослідники вирішили з'ясувати, чи можуть померлі стати донорами матки. З 2015 року, коли проект тільки почався, хірурги провели п'ять пересадок органів, три з яких завершилися успішно.

В результаті однієї з таких трансплантацій в червні поточного року в США народилася дитина. На даний момент дві пацієнтки очікують пересадки ембріона, а кілька інших піддослідних стоять в черзі на трансплантацію органу.

Як правило, донорами матки стають живі люди. Дослідники переконані, що їхнє відкриття може стати альтернативним способом лікування безпліддя.