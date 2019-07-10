Як отримати онлайн кредит якщо тобі 18 або 19 років?

У сучасному житті простої людини трапляються несподівані ситуації, які не завжди можуть бути приємними, і для їх вирішення потрібні гроші. Навіть в критичних ситуаціях є вихід, один з яких - це позика. Якщо на момент взяття позики вам виповнилося 18 років, у вас є можливість скористатися заємом на вигідних умовах. Ви можете відвідати офіс особисто або оформити заявку на сайті компанії.

Як розраховується сума до погашення кредиту з 18 років?

Якщо вам потрібна позика, наприклад, 1000 гривень, відсоток за використання приблизно 2% в день (більше буває вкрай рідко), а значить це 20 гривень в день. Позичальник не знімає ніякі інші платежі і комісії в разі чесного виконання умов договору і повернення боргу відбувається в конкретні терміни. Якщо 1000 гривень ви взяли на 10 днів, то сума переплати складе 200 гривень. У вас є можливість погасити позику достроково. Мінімальний термін погашення - доба.

Основні переваги кредиту для 18-літніх

Видача позики з 18 років готівкою або онлайн на карту в невеликих компаніях-позичальниках - кращий варіант для тих, хто потребує фінансової допомоги. Міні-позичальники, що пропонують кредит на карту Приватбанку з 18 років, мають ряд переваг:

1. Видача кредиту, як онлайн, так і в офісі компанії, відбувається за мінімальним пакетом документів. Найчастіше потрібен тільки паспорт та ідентифікаційний код, які підтверджують досягнення вами 18-річного віку. Наявність довідок про доходи, склад сім'ї та майно - воля банків.

2. Гарна кредитна історія зовсім не обов'язкова для того, щоб взяти позику. І навіть чорний список - не є перешкодою. Якщо вам виповнилося 18 років, подавайте заявку на кредит, і ви точно будете знати, видадуть вам його чи ні.

3. Позику може отримати кожен, хто досяг 18 років, і навіть люди, які досягли пенсійного віку (банки дотримуються іншої думки, і невеликі суми студентам або пенсіонерам не видають).

4. Отримати кредитні кошти можна як онлайн на особисту платіжну картку за допомогою заявки на сайті, так і готівкою, завітавши до офісу компанії самостійно.

5. Позичальникам не важлива мета кредиту, а значить, ви можете використовувати його для будь-яких потреб.

6. Швидка позика за 15 хвилин з 18 років - це не рекламний хід, а реальність. Терміни оформлення як онлайн, так і в офісі компанії не перевищують 30 хвилин (10 хвилин забирає заповнення анкети і протягом 15 хвилин надходить рішення про вашій заявці).

7. Швидкість прийняття рішення в невеликих фінансових установах залежить від суми кредиту. Для невеликих сум можна скористатися експрес кредитуванням, всього 15 хвилин з моменту оформлення заявки до прийняття рішення і гроші на вашій карті або на руках.

8. Більше не потрібно шукати поручителів або закладати майно, отримати позику можна за паспортом і кодом, якщо вам виповнилося 18 років.

Ще однією цікавою новиною є факт про програму лояльності. При першому зверненні в організацію вам доступна максимальна сума позики розміром в 3500 гривень, але без відсотків. При сумлінному погашенні в зазначений термін розмір позички збільшується. Для постійних клієнтів діють акції та знижки, крім того, ви можете стати партнером компанії позичальника: за кожну людину, яка взяла кредит за вашою рекомендації, ви будете отримувати певну суму

Як погасити позику, взяту у 18 років?

Швидкі позики користуються популярністю як за рахунок швидкого взяття (навіть в 18 років), так і за рахунок простого погашення. Щоб виплатити кредит на карту Приватбанку, можна скористатися кількома способами: особисте відвідування офісу і оплата за договором, онлайн переклад через особистий кабінет компанії-позичальника, оплата через термінал, банкомат, онлайн-банкінг або через касу банку.

Підведемо підсумки

На банківському ринку існує багато послуг, але найпопулярніша серед них - позика з 18 років. За рахунок простоти і доступності, лояльності і чесних умов все більше кредитних організацій дозволяють студентам брати невеликі позики. Кожен може оформити заявку на офіційному сайті, не виходячи з дому і отримати фінансову допомогу на вирішення будь-яких питань.

Якщо вам виповнилося 18 років, ви повноправно можете скористатися кредитом на свої потреби. Дзвоніть за телефонами, вказаними на сайті кредитної організації, або скористайтеся кнопкою зворотного зв'язку, і менеджери детально розкажуть вам про умови кредитування.

Кредит з 19 років

Міні-кредити користуються великим попитом в сучасному світі. Бувають ситуації, коли потрібні фінанси в терміновому порядку, і це стосується не тільки дорослих людей, видають кредит з 19 років.

Навіщо людям звертатися в кредитні організації?

Причин на це багато: покупка нових речей / взуття, ремонт або покупка техніки, оплата за навчання, комуналку і ще багато всяких причин. Якщо склалася така ситуація і вам терміново потрібні фінанси, не потрібно йти в банк, збирати велику кількість документів, довідок, шукати поручителів і чекати рішення протягом місяця. Все можна зробити набагато швидше, зверніться в будь-яку кредитну організацію, тут видадуть кредит на будь-яку мету, навіть якщо вам тільки 19 років.

Переваги міні-позик

Більше не потрібно збирати документи. Все, що потрібно, це паспорт і ІІН код, наприклад як у Dinero.

Можливість взяти гроші готівкою в офісі або на карту, не виходячи з дому.

Кредит видають з 19 років. Погана кредитна історія або чорні списки - не перешкода.

Метою взяття позики ніхто не цікавиться. Ви можете витратити їх як на важливу покупку, так і на розваги.

Якщо ви хочете взяти кредит, а вам тільки 19 років, зателефонуйте за номерами, вказаними на сайті кредитної організації, і фахівець надасть повну інформацію щодо умов кредиту та допоможе з оформленням заявки.

Джерело: Credit-online