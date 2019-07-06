Британець виловив найбільшого у світі сіамського коропа

Британець виловив найбільшого у світі сіамського коропа

105-кілограмова риба майже не пручалася.

Джерело: Відомості

Британський рибалка Джон Харві зміг зловити найбільшого в світі сіамського коропа вагою в 105 кілограмів на озері в Таїланді. Про це повідомляє Daily Mail

За словами 42-річного рибалки, йому було потрібно майже півтори години, щоб витягнути спійманого коропа, або як його ще називають вусаня, з води. Харві зазначив, що 105-кілограмова риба майже не пручалася, проте проблема була у вазі улову.

«Я дуже нервував, тому що не хотів допустити помилку», - розповів рибалка. Харві вдалося побити колишній світовий рекорд. Раніше вага найбільшого спійманого коропа становив на 4,5 кілограма менше, пише «МІР24».

Раніше вчені опублікували відео гігантського кальмара завдовжки близько 3,7 метра. 

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