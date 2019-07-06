У Франції судять півня, який рано встає та голосно співає

Жителі департаменту Приморська Шаранта у Франції направили позов на домашнього півня, який будить їх своїм криком в ранній час.

Як повідомляє газета Monde, подружжя Бірон подало в суд на півня на ім'я Моріс і його господиню Корін Фессо. Позивачі вимагають виплатити компенсацію в розмірі тисячі євро. Причиною стали крики домашньої птиці, яка дуже рано будить сусідів. Відзначається, що конфлікт між сусідами триває вже не перший рік. Раніше подружжя Бірон заявило про намір покласти край шуму вранці. Але майже 155 тисяч осіб підписали дві петиції на підтримку півня Моріса. Про це повідомляє радіостанція Europe1.

У четвер відбулося судове засідання, однак на нього не з'явилися ні позивачі, ні сам винуватець Моріс. На дебатах головною темою обговорень було питання, до якої місцевості належить комуна: сільської чи міської, де проживають Бірона і Фессо. На думку адвоката позивачів, його клієнти проживають в зоні, яка відноситься до приміських особняків.

Планується, що суд винесе остаточне рішення по цій справі 5 вересня. За ходом процесу стежать власники птахоферм, які переживають, що може з'явитися несприятливий для них прецедент.

Мер одного з сіл Жиронда прокоментував позов до домашньої птиці і запропонував вважати звуки сільської місцевості «національним надбанням Франції». Нагадаємо, галльський півень є неофіційним національним символом Франції. Стародавні римляни називали галлами кельтів, які населяли Галлію - територію сучасної Франції, Бельгії та Північної Італії.