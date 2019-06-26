Надійність та якість - перше правило будівельника

Здається, що інноваційні технології торкнулися всіх напрямків. Нові, вдосконалені продукти з'являються в кожному сегменті ринку, і будівельна сфера не є виключенням. Але це не означає, що сьогодні стара, надійна та перевірена часом цегла немає попиту. Ні в якому разі! Дана категорія будматеріалів не втрачає популярності серед будівельників-професіоналів і навіть новачків. А все завдяки перевагам даної продукції.

Великий асортимент для будь-яких будівельних робіт

Кожен, хто хоч раз мав справи з будівництвом та вибором цегли, знає, що її видів існує величезна кількість. Вона відрізняється не тільки матеріалами, з яких виготовлена, але й за сферою застосування. І дуже важливо підібрати саме ту цеглу, яка потрібна в кожному конкретному випадку. Щоб не їздити Києвом у пошуках потрібної цегли, ви можете купити її тут https://uabeton.com.ua/ua/kirpich-kiev/. Компанія пропонує величезний вибір. І класифікація за типом сировини яка використовується для виготовлення цегляної продукції, не є єдиною. Не менш важливим моментом є правильне використання цегли за призначенням. Вона відрізняється своїм зовнішнім виглядом та міцністю.

У ТОВ «ЕКОБЕТОН ПЛЮС» завжди можна придбати:

Рядову цеглу - матеріал номер один в будівництві фундаменту та опорних споруд.

Придбати вогнетривку цеглу можна ось тут - це ідеальний матеріал для створення таких конструкцій, як печі, каміни, димоходи, тощо.

Облицювальна цегла. З назви можна зрозуміти призначення даного виду. Застосовується в обробці поверхонь.

Клінкерна, виготовлена для вимощування вулиць, доріг, а також облицювання фасадів.

Шамотна цегла, вона ж вогнетривка, має великий попит на ринку. Її виробляють з глини, з використанням різних домішок, завдяки яким вона відмінно витримує умови підвищених температур.

Під час вибору цегляної продукції обов'язково потрібно враховувати крім складу ще й інші характеристики:

форму;

пористість вироби;

марку;

спосіб формування.

Попри наявність різних будматеріалів, цегла не втрачає своєї актуальності. А все тому, що має низку переваг, серед яких варто відзначити:

довговічність;

вогнетривкість;

поєднання з різними оздоблювальними матеріалами;

широкий спектр застосування;

відмінну стійкість до морозів та вологи.

Не має значення, для яких цілей вам потрібна цегла - закладки фундаменту, зведення опорних стін або будівництва каміна. У будь-якому випадку варто купувати її тільки в надійних та перевірених компаній. Адже тільки в такому випадку ви зможете бути впевненими в тому, що купуєте якісний товар. У будівництві важливо використовувати тільки ті будматеріали, конструкція з яких не буде схожа на картковий будиночок, готовий зламатися за найменшого вітру. Саме тому ви можете сміливо звертатися в компанію, яка вже встигла зарекомендувати себе в даному сегменті ринку. ТОВ «ЕКОБЕТОН ПЛЮС» - це:

якість;

екологічність;

відсутність дефектів;

наявність всіх необхідних сертифікатів на товар;

приємна цінова пропозиція.

Якщо будувати, то тільки на совість!