Через лікарську помилку батьки поховали чужу дитину
Представники лікарні утрималися від коментарів.
У канадському місті Вінніпезі батьки влаштували похорон чужій дитині через лікарську помилку. Про це повідомляє видання The Mirror.
19 квітня новонародженого сина Еліс Кінак (Alice Kinak) і Тоні Алагалака (Tony Alagalak) доставили в лікарню міста Вінніпега в критичному стані. Медикам не вдалося врятувати йому життя. Через кілька днів труп немовляти передали батькам для поховання.
15 травня лікарі зв'язалися зі скорботної сім'єю і зізналися, що в лікарні сталася плутанина: батькам повернули тіло чужої дитини. Вони заявили, що для з'ясування подробиць події необхідно викопати з могили труну новонародженого.
«Я дуже хочу дізнатися, хто винен у трагедії і як саме це сталося», - сказав Алагалак в розмові з журналістами.
Представники лікарні утрималися від коментарів.