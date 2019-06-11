Через лікарську помилку батьки поховали чужу дитину

Лікарня Св. Боніфація в Вінніпезі Фото: Google maps

У канадському місті Вінніпезі батьки влаштували похорон чужій дитині через лікарську помилку. Про це повідомляє видання The Mirror.

19 квітня новонародженого сина Еліс Кінак (Alice Kinak) і Тоні Алагалака (Tony Alagalak) доставили в лікарню міста Вінніпега в критичному стані. Медикам не вдалося врятувати йому життя. Через кілька днів труп немовляти передали батькам для поховання.

15 травня лікарі зв'язалися зі скорботної сім'єю і зізналися, що в лікарні сталася плутанина: батькам повернули тіло чужої дитини. Вони заявили, що для з'ясування подробиць події необхідно викопати з могили труну новонародженого.

«Я дуже хочу дізнатися, хто винен у трагедії і як саме це сталося», - сказав Алагалак в розмові з журналістами.

Представники лікарні утрималися від коментарів.