Сотні голих жінок викупалися в морі заради боротьби з раком

На відео, зняте очевидцями, звернуло увагу видання Daily Mail.

До благодійної акції приєдналися як ті, хто перемогли смертоносну хворобу, так і ті, хто все ще бореться зі злоякісною пухлиною. Їх прийшли підтримати численні рідні та близькі. Завдяки внескам учасників організації вдалося зібрати понад 700 тисяч євро на лікування хворих на рак дітей.

Місцева мешканка Джекі Кавана (Jackie Kavanagh) 8 червня вислизнула від лікарів, щоб потрапити на зустріч Strip and Dip. «Вчора мене поклали в лікарню, я готуюся до операції на наступному тижні. Моєму другові теж діагностували рак. Ми всі тут, щоб розповісти про цю страшну хворобу і показати, наскільки вона буває різною», - поділилася хвора на рак ірландка.

У кожної жінки, яка прийшла на морське узбережжя, була своя історія хвороби. Багато з них показали шрами, що нагадують їм про благополучно пережиті операції.