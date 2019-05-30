Причиною нічних кошмарів жінки виявилися мозкові паразити

У місті Нью-Йорк, США, фахівці витягли з голови жінки рідкісного паразита, який викликав галюцинації. Про це повідомляє видання Metro.

На початку минулого року 42-річна Рейчел Пальма (Rachel Palma) відчула себе дивно: вона страждала від нічних кошмарів, безсоння, не контролювала свої дії, а також забувала, де знаходиться. Жінка кілька разів зверталася до лікарні, але ніхто не міг поставити їй точний діагноз.

Лікарі вирішили зробити МРТ і виявили у американки пухлину в лівій частині мозку розміром з невелику кульку. За словами Джонатана Расул (Jonathan Rasouli), головлікаря нейрохірургічного відділення медичної школи Ікана в лікарні Маунт Синай, злоякісне утворення знаходилося поряд з частиною мозку, що відповідає за мову і дії. Медики сказали Пальме, що у неї рак, що вимагає хірургічного втручання і хіміотерапії.

Американку направили на операцію, під час якої хірурги виявили в її мозку чужорідне тіло на місці передбачуваної пухлини. Воно було схоже на перепелине яйце і при розтині з нього виліз маленький стрічковий черв'як.

За даними Центрів з контролю за захворюваннями, жінка захворіла нейроцистицеркозом, який провокує розвиток епілепсії. Хірург Расул зазначив, що з цією проблемою в США щорічно госпіталізують близько тисячі осіб.

Раніше в травні повідомлялося , що у Великобританії лікарі витягли з голови 50-річної пацієнтки личинки. Жінка звернулася за допомогою, відчувши, що у неї під шкірою голови щось ворушиться.