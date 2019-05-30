Жінка прийняла у себе пологи в машині на очах у трьох дітей

Фото: сторінка Michael Anthony Addison в Facebook

Мешканка американського штату Невада прийняла у себе пологи в машині по дорозі в лікарню. Як повідомляє Daily Mail, десятирічний син знімав те, що відбувається на відео.

У п'ятницю, 24 травня, Майк Ентоні Аддисон (Mike Anthony Addison) віз вагітну дружину Руді Нейпір (Rudy Napier) на плановий огляд до лікаря. Подружжя попросило свого сина Джейдена (Jayden) записати поїздку на відеокамеру. Раптово жінка закричала: «Майк, я народжую, Майк, я народжую», на що переляканий батько відповів: «Ні, це не так».

Коли Аддисон зрозумів, що дружина не жартує, він почав говорити на камеру: «Гей, Джолі, це твій тато. Ми всі чекаємо твоєї появи, не терпиться взяти тебе на руки». Потім чоловік передав слово синові і двом дочкам, що знаходилися на задніх сидіннях. Джейден повернув камеру на себе і жартівливо сказав: «Поспішай». Сестри мовчки сиділи поруч з братом і плакали.

Нейпір і новонароджену дівчинку благополучно доставили в лікарню і незабаром виписали. Життю немовляти ніщо не загрожує.

«Я займався різними" речами" на передньому сидінні моїх автомобілів ... Але бути присутнім на пологах і вести машину, в якій, крім дружини, сидять три дитини...», - написав батько в Facebook , супроводивши пост відеороликом народження дочки Джолі Таверн Аддисон (Jolee Lavergne Addison).

Запис зібрав більше дев'яти мільйонів переглядів.