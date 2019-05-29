Компьютерные столы в современном исполнении

Подбор компьютерного стола — дело весьма серьезное, так как данный предмет мебели подразумевает длительное повседневное использование в течение долгого времени. Плохо подобранный стол способен практически испортить жизнь своему владельцу, наградив его искривлением позвоночника, трудностями со зрением.

Виды столов

Стол-стойка в большинстве случаев ставится в маленьких комнатах, в то место которое здорово урезано. Выглядит это строение так, многоярусный стол с полочками для книжек. Непосредственно подобные модели слишком тесные, а для длительного применения, они не пригодны из-за чересчур узенькой столешницы.

Линейный— предполагает собой обычный письменный стол с довольно широкой рабочим местом. Такого вида столы ставятся у стены и могут отличаться разной шириной и глубиной столешницы. По цене данные модели, будут весьма экономичными.

Угловой - обустроен просторной столешницей, однако помимо всего прочего он безмерно компактен. Практически все таковые столы, составляются огромным числом до борных полочек и ящичков. В случае, если необходима малогабаритная модель, лучше отдать преимущество угловому столу.

Правила подбора компьютерного стола

Высота компьютерного стола должна иметь не больше 76 сантиметров. Самая оптимальной высотой будет 75 сантиметров. Удобная глубина столешницы не меньше 80 см. В момент работы с пк монитор обязан стоять подальше уровня глаз. Если стол будет сильно узким, то ногам некуда будет поместиться, тем самым станет крайне не удобно проводить время. Длина почти не влияет, но чем он длиннее, тем будет больше свободе движений, и увеличится место для складывания всяких мелочей. Край стола желательно чтобы был острым, и покрыт пластиковой лентой. В особенности это правило важно, если он будет куплен для своего чада. Не рискуйте, а подбирайте надежный стол. Качественно отделанная сторона столешницы дает гарантию на более долгую эксплуатацию, так как край — это быстро изнашиваемая зона. Основа, из которой делается стол, имеет много разновидностей. Однако коль выбор пал на экономный вид — лучший выбор — ламинированный ДСП.

В процессе подбора стола для компьютера, необходимо дать возможность опробовать тому, кто за ним станет проводить большее время. Важно учесть, для того чтобы на период занятия за столом руки не свисали, а то они станут здорово утомляться. Кроме этого немаловажно, чтобы в нем присутствовали различные полки и подставки.