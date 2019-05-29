Компьютерные столы в современном исполнении
Плохо подобранный стол способен практически испортить жизнь своему владельцу.
Подбор компьютерного стола — дело весьма серьезное, так как данный предмет мебели подразумевает длительное повседневное использование в течение долгого времени. Плохо подобранный стол способен практически испортить жизнь своему владельцу, наградив его искривлением позвоночника, трудностями со зрением.
Виды столов
- Стол-стойка в большинстве случаев ставится в маленьких комнатах, в то место которое здорово урезано. Выглядит это строение так, многоярусный стол с полочками для книжек. Непосредственно подобные модели слишком тесные, а для длительного применения, они не пригодны из-за чересчур узенькой столешницы.
- Линейный— предполагает собой обычный письменный стол с довольно широкой рабочим местом. Такого вида столы ставятся у стены и могут отличаться разной шириной и глубиной столешницы. По цене данные модели, будут весьма экономичными.
- Угловой - обустроен просторной столешницей, однако помимо всего прочего он безмерно компактен. Практически все таковые столы, составляются огромным числом до борных полочек и ящичков. В случае, если необходима малогабаритная модель, лучше отдать преимущество угловому столу.
Правила подбора компьютерного стола
- Высота компьютерного стола должна иметь не больше 76 сантиметров. Самая оптимальной высотой будет 75 сантиметров.
- Удобная глубина столешницы не меньше 80 см. В момент работы с пк монитор обязан стоять подальше уровня глаз. Если стол будет сильно узким, то ногам некуда будет поместиться, тем самым станет крайне не удобно проводить время.
- Длина почти не влияет, но чем он длиннее, тем будет больше свободе движений, и увеличится место для складывания всяких мелочей.
- Край стола желательно чтобы был острым, и покрыт пластиковой лентой. В особенности это правило важно, если он будет куплен для своего чада. Не рискуйте, а подбирайте надежный стол. Качественно отделанная сторона столешницы дает гарантию на более долгую эксплуатацию, так как край — это быстро изнашиваемая зона.
- Основа, из которой делается стол, имеет много разновидностей. Однако коль выбор пал на экономный вид — лучший выбор — ламинированный ДСП.
В процессе подбора стола для компьютера, необходимо дать возможность опробовать тому, кто за ним станет проводить большее время. Важно учесть, для того чтобы на период занятия за столом руки не свисали, а то они станут здорово утомляться. Кроме этого немаловажно, чтобы в нем присутствовали различные полки и подставки.