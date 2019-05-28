У Великобританії народилася дитина без шкіри

Фото: сторінка Jessica Kibbler в Facebook

Про це повідомляє таблоїд Daily Star.

24 листопада 2018 року 19-річна Джесіка Кібблер (Jessica Kibbler) народила первістка Кайда Джейка Шаттока (Kaiden Jake Shattock) на сьомому місяці вагітності (30-й тиждень). Вага новонародженого становила 1,1 кілограма. На його тілі було тільки два відсотки верхнього шару шкіри. Лікарі попередили новоспечених батьків, що шанси на виживання їх сина вкрай малі.

«Коли медсестри вперше показали нам Кайда, він був червоний, як шматок сирого м'яса, - розповідає Кібблер. - І ми, 19-річні батьки без найменшого досвіду у вихованні дітей, побачили це слабке і хворе немовля». За її словами, лікарі робили все можливе, щоб полегшити страждання дитини. Протягом півтора місяця шкіра трохи наростала. Весь цей час немовля лежало без одягу: будь-який дотик до тіла викликав роздратування і біль.

З народження хлопчик боровся з такими хворобами як сепсис (зараження крові), некротичний ентероколіт (захворювання кишечника), вроджений герпес, бронхіоліт (запалення бронхіол) і інше. На початку травня юного пацієнта прооперували: йому пересадили шкіру з живота на праву руку. Кайдену доведеться перенести ще як мінімум чотири подібні операції.

Під час вагітності британка страждала гідронефрозом або водянкою нирки, і за три місяці до пологів у неї була кровотеча. Планові огляди плода не виявили відхилень у розвитку Кайда. Лікарям не вдалося знайти причини рідкісного захворювання. Вони передали медичну історію дитини на вивчення закордонним фахівцям.

На даний момент здоров'я піврічного Кайда відновлюється. Його вага досягла 4,3 кілограма.