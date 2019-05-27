Презентація книги «Стокгольм. Бери або плати» на Книжковому Арсеналі

Книга була представлена українському читачеві 23 травня на Книжковому Арсеналі і стала продовженням громадської ініціативи #стокгольм, розпочатої у річницю подій міжнародного арбітражу, в якому українська сторона вперше за свою історію отримала перемогу.

На заході були присутні представники видавництва та співавтори книги Сергій Набок та Ксенія Букшина, і один з ключових учасників тих подій Юрій Вітренко, які відповідали на запитання журналістів, розкривали труднощі, з якими зіткнулася Україна під час найскладнішого і безпрецедентного процесу нашої сучасної історії, що тривав понад чотири роки.

Нагадаємо, «Газпром» і «Нафтогаз» судилися в Стокгольмському арбітражі з червня 2014 року. Предметом позовів були контракти на поставку та транзит газу з Росії в Україну, прийняті в 2009 році. Компанія «Нафтогаз» подала позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма. Крім власне перегляду ціни на російське паливо в позовній заяві "Нафтогазу" містилися вимоги до «Газпрому» про повернення 6 млрд доларів, які українська компанія переплатила з 2010 року. В кінцевому підсумку 28 лютого 2018 «Нафтогаз» відстояв свою економічну незалежність: Стокгольмський арбітраж виніс рішення на користь України в суперечці з російською державною корпорацією «Газпром». Економіка України отримала 4,7 USD прямих компенсацій і одночасно були відхилені претензії опонентів на суму до 80 млрд. USD. Ця перемога — одна з визначальних в сучасній історії України.

Перемога в цьому процесі — це багаторічна праця різних фахівців, які зуміли переконати незалежних суддів в тому, що умови росіян "бери або плати" є не тільки кабальними, а й змушували Україну роками переплачувати за газ під виглядом "знижок". У книзі розкриваються подробиці подій того часу на підставі спогадів учасників.

«Важливо, щоб ми розуміли, що у нас є привід для певної національної гордості. Ми довели всьому світові, що українці не якісь жебраки, які просять дешевий газ у росіян (а саме такою була пропаганда). Що нібито коли ми не могли платити, то просто цей газ крали. Ні, це нас грабували. Це була колоніальна політика Росії по відношенню до України. І ми довели, що ми занадто багато платили за газ, у нас були кабальні умови. А з іншого боку нам ще й не доплачують за транзит. Мені здається, важливо, щоб українці це усвідомлювали. І щоб ми про це частіше говорили всьому світу.» — згадує Юрій Вітренко, комерційний директор НАК "Нафтогаз".

На сьогоднішній день книга «Стокгольм. Бери або плати» унікальна в своєму роді, оскільки описує події, що стали першою перемогою України проти Росії в газовому питанні. Це задокументована частина історії, яка стала можливою завдяки зусиллям не тільки юристів і профільних фахівців, але також і всіх жителів України, які зробили можливим шлях нашої країни до свободи.

Книгу Ксенії Букшиної та Сергія Набока «Стокгольм. Бери або плати» можна завантажити за посиланням: https://we.tl/t-D1yyAju9GP