Бактерії, що пожирають очі, розплодилися через не зняту на ніч контактну лінзу

Сторінка Vita Eye Clinic в Facebook

В американському місті Шелбі, штат Північна Кароліна, в лікарню поступила пацієнтка, яка забула зняти контактну лінзу на ніч. В результаті на поверхні її ока розплодилися небезпечні бактерії, повідомляє Forbes .

Коли жінка звернулася за медичною допомогою, на її рогівці була невелика виразка, викликана зараженням бактеріями роду Pseudomonas. На наступний день вона втратила зір, зберігши лише сприйняття світла.

Додавання спеціального барвника, що виявляє бактерії, показало, що розмір вогнища інфекції значно збільшився. Тепер бактерії покривали всю рогівку. Вони пожирали її, залишаючи за собою білу змертвілу тканину.

Пацієнтці призначили курс антибіотиків, а потім стероїди, щоб зменшити формування рубців. У результаті зір частково повернувся, проте фахівці вважають, що навіть після закінчення лікування жінка бачитиме гірше, ніж раніше. Причиною зараження виявилася контактна лінза, яку вона не зняла на ніч.