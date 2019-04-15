Найнебезпечніший у світі птах вбив свого власника

У США казуар вбив свого власника-фермера. Про це повідомляє Evening Standart. Інцидент стався в штаті Флорида. Як заявили в службі порятунку округу Алачуа, казуар напав на 75-річного Марвіна Ахоса, коли той випадково впав. Птицю залишили на території ферми під наглядом.

Нагадаємо, казуари внесені в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш небезпечні птахи в світі. Дорослі особини можуть досягати висоти два метри і важити до 60 кілограмів. Ці нелітаючі птахи розвивають швидкість близько 50 кілометрів на годину. Казуари здатні нанести смертельні удари своїми потужними ногами. Їх кігті виростають до десяти сантиметрів в довжину.