Немовляті вкоротили занадто довгий язик

Фото: Farrah Roth

Немовляті з американського штату Оклахома зробили операцію по зменшенню язика, який був удвічі більший за нормальний розмір. Про це повідомляє видання Daily Mail.

У Бейкера Рота (Baker Roth) виявили синдром Беквита - Видемана - рідкісну генетичну аномалію, що викликає неузгоджений розвиток різних відділів організму під час вагітності. Через неї хлопчик народився з величезним язиком, який не вміщувався у роті, заважаючи йому дихати і спілкуватися.

Відхилення помітили під час УЗД на 27-му тижні вагітності. «Мені завжди здавалося милим, що на ультразвукових знімках він показував язика, - каже його мати. - Але насправді це була макроглоссія, викликана синдромом Беквита - Видемана». Фахівці рекомендували не зволікати зі зменшенням язика. В іншому випадку, він міг привести до деформації щелепи хлопчика.

Лікарям вдалося приблизно вдвічі вкоротити язика дитині. Зараз хлопчику один рік і сім місяців. «Він переучується пити, їсти і спілкуватися правильно, йому доводиться освоювати всі ці навички заново», - каже його мати.