Секрети молодості: У 46 років австралійка виглядає краще, ніж у двадцять

Даніелла Грінтрі Фото: @travel_a_little_luxe

Австралійка Даніелла Грінтрі (Danielle Greentree) розповіла, як їй вдається виглядати в 46 років краще, ніж в 20. Її історію опублікував інформаційний портал Fox News .

Грінтрі вже три роки як тревел-блогер, на її Instagram підписані більше 90 тисяч осіб, і жінка робить публікації майже кожен день. Вона зізнається, що активно подорожує з 18 років і за цей час відвідала понад 70 країн. Австралійка вирішила стати блогером після того, як її знімки з відпустки на Мальдівах з чоловіком набрали десятки тисяч лайків.

Незважаючи на т, що багато підписані на Грінтрі заради фотографій з подорожей, в коментарях нерідко з'являються компліменти фігурі австралійки і питання про те, як вона зберегла свою зовнішність. Блогер зізналася, що цьому посприяли «хороші гени, пригоди в подорожах і здоровий спосіб життя».

Австралійка зазначила, що намагається не вживати перероблені продукти харчування, а вважає за краще фрукти, овочі і рибу. Вона регулярно займається спортом і всі вправи робить з використанням власної ваги, не вдаючись до допомоги тренажерів, гантелей або штанг. Улюблені види тренувань Грінтрі - біг, плавання, йога і пілатес.

Крім цього, вона додала, що рідко фарбується, проте завжди використовує сонцезахисний крем. До того ж, Грінтрі уважно читає склад косметичних засобів і продуктів харчування.