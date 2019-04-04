Лазерна епіляція спалила австралійці обличчя

Фото: Lillian Paul

Мешканка австралійського міста Мельбурн, штат Вікторія, пішла на лазерну епіляцію і отримала опіки. Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на телепередачу A Current Affair.

Ліліан Паул (Lillian Paul) спробувала нову для себе процедуру з видалення волосся з обличчя в місцевому косметичному салоні. Після сеансу австралійка зазнала «болісного болю» і негайно вирушила в клініку. Лікарі прийшли до висновку, що численні опіки шкіри обличчя отримані в результаті лазерної епіляції.

Медики попередили, що шкіра Паул може відновлюватися від одного місяця до кількох років. Австралійка вимушено покинула роботу і провела два місяці вдома, уникаючи прямих сонячних променів. «Було так боляче. Двічі на тиждень я знімала обгорілу шкіру. Тепер, щоб відчувати себе комфортно, я користуюся тональним кремом», - розповідає вона.

Косметичний салон виплатив Ліліан Паул неустойку за заподіяну шкоду здоров'ю.