Хвороба перетворила жінку на зомбі

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Мешканка Великобританії розповіла про побічний ефект від використання гормональних кремів. Її слова наводить видання Daily Mail.

Лаура Барнетт (Laura Barnett) з Лондона звернулася в клініку в 2010 році зі скаргами на сухість шкіри навколо очей. Доктора зробили висновок, що у 45-річної жінки екзема і прописали гормональні креми.

Через півтора року британка припинила використання ліків, оскільки «вони перестали допомагати». Різка відмова від сильних препаратів викликала побічну реакцію організму - синдром відміни гормональних мазей. Тіло Барнетт почервоніло, почало лущитися і свербіти.

Хвороба зіпсувала відносини британки з коханим і сином. «Моєму бойфренду довелося спати окремо. Я ночами не припиняла чесати обличчя, а у нього дуже чуйний сон, - згадує жінка. - До того ж, моя шкіра жахливо лущиться і кровоточила. Я щоранку пилососила ліжко. Через стрес, недосипання і втому я приходила на роботу як зомбі».

У січні 2018 році Барнетт пішла на прийом до дерматолога. Аналіз крові показав, що пацієнтка страждала від алергії на пилових кліщів, а екземи у неї ніколи не було. Жінка проходить необхідне лікування від синдрому відміни гормональних мазей і алергії, її шкіра відновлюється.