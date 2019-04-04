Хвороба перетворила жінку на зомбі
До хвороби призвело використання гормональних кремів.
Мешканка Великобританії розповіла про побічний ефект від використання гормональних кремів. Її слова наводить видання Daily Mail.
Лаура Барнетт (Laura Barnett) з Лондона звернулася в клініку в 2010 році зі скаргами на сухість шкіри навколо очей. Доктора зробили висновок, що у 45-річної жінки екзема і прописали гормональні креми.
Через півтора року британка припинила використання ліків, оскільки «вони перестали допомагати». Різка відмова від сильних препаратів викликала побічну реакцію організму - синдром відміни гормональних мазей. Тіло Барнетт почервоніло, почало лущитися і свербіти.
Хвороба зіпсувала відносини британки з коханим і сином. «Моєму бойфренду довелося спати окремо. Я ночами не припиняла чесати обличчя, а у нього дуже чуйний сон, - згадує жінка. - До того ж, моя шкіра жахливо лущиться і кровоточила. Я щоранку пилососила ліжко. Через стрес, недосипання і втому я приходила на роботу як зомбі».
У січні 2018 році Барнетт пішла на прийом до дерматолога. Аналіз крові показав, що пацієнтка страждала від алергії на пилових кліщів, а екземи у неї ніколи не було. Жінка проходить необхідне лікування від синдрому відміни гормональних мазей і алергії, її шкіра відновлюється.