Чотирирічну дівчинку визнали однією з наймолодших вундеркіндів світу

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Чотирирічну дівчинку визнали однією з наймолодших геніїв Великобританії з показником IQ в 140 балів. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Алана Джордж (Alannah George) з англійського міста Айвер, графство Бакінгемшир, стала однією з наймолодших учасників всесвітньо відомої організації для людей з високим IQ «Менса». За розповідями її батьків Надін і Едмунда (Nadine and Edmund), дівчинка з ранніх років виявляла інтерес до букв і цифр і навчилася читати без сторонньої допомоги.

«Вона така маленька, але вже не уявляє свого життя без навчання. Ми навіть злякалися, коли дізналися, наскільки вона розумна, - розповідає 37-річна мати дитини Надін. - Вона поза всяких сумнівів особлива, проте ми досі не розуміємо, наскільки великий її потенціал».

Жінка усвідомила, що її дитина вундеркінд, коли у віці семи місяців Алана почала вимовляти перші слова, а менш ніж через рік вже розмовляла повноцінними пропозиціями. У три роки дівчинка навчилася самостійно читати уривки з улюблених оповідань. Надін звернулася до фахівців, щоб перевірити розумовий розвиток Алани. За результатами тестування вони зробили висновок, що дівчинка читає на рівні семирічної дитини, а розмовляє і міркує як 6,5-річна.

На даний момент Алана відвідує школу, в якій колись навчалися члени королівської сім'ї Великобританії. Її мати ретельно стежить, щоб дочка не нудьгувала на заняттях і задовольнялася «щасливим дитинством» нарівні з однолітками.

У «Менса» входять два відсотки найрозумніших людей однієї вікової групи. За даними видання, середньостатистичний дорослий чоловік має IQ на рівні 100 балів. Показники фізиків-теоретиків Стівена Хокінга і Альберта Ейнштейна оцінюють приблизно в 160 балів, хоча тестування вони не проходили.