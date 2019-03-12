Експеримент «Головної теми»: українцям продають воду з кишковою паличкою

Журналісти суспільно резонансного проекту «Головна тема», що виходить на телеканалі «Україна» щонеділі о 20:00 з Оленою Кот, провели експеримент, дослідивши якість води, що вживають українці.

Так, в лабораторію на експертизу було направлено 8 зразків води: три – фасованої води різного цінового сегменту (дешева за 3,89 грн за 0,5 л, вода середньої вартості однієї з найпопулярніших в Україні марок за 9,29 грн та дорога імпортна від відомого французького бренду за 46,99 грн), сиру воду з-під крану, таку ж воду пропущену через фільтр, кип’ячену, з офісного кулера та спеціального автомата. Спеціалісти перевіряли воду на рівень очищення та наявність мікробів, а також корисних елементів.

У сирій воді з-під крану, як і очікували журналісти, не всі показники були в нормі. У небезпечному обсязі знайшли кальцій, вміст якого втричі перевищував норму.

«Це може викликати біль у суглобах та підвищений тиск. Перевищення норми кальцію видно одразу, він буде випадати в осад при кип’ятінні», – прокоментувала результати Тетяна Кругляк, провідний інженер центру випробування продукції мікробіологічної лабораторії ДП «Укрметртестстандарт».

Фільтрування та кип’ятіння води з-під крану дещо покращили показник вмісту кальцію, однак не до стану норми. Побутовий фільтр на воду, своєю чергою, не справиться з мікробами чи інфекціями, а кип’ятіння допоможе знешкодити небезпечні мікроорганізми, зокрема кишкову паличку.

Результати перевірки фасованої у пляшки води шокували, хоча на етикетках пляшок написано про ідеальний баланс мінералів та корисних елементів.

В лабораторії зазначили, що це справжній прецедент, – у всіх трьох зразках пляшкованої води виявлено кишкову паличку. Неякісною виявилась вода як за 4 гривні, так і за 47 грн за півлітра. «Воду погано профільтрували, простерилізували. Не повинно бути у вмісті фасованої води загальних коліформ, це недопустимо. Вживання води із кишковою паличкою може спричинити отруєння», – зазначила Тетяна Кругляк.

Окрім того, як виявилось, вода популярної української марки із середнього цінового сегменту взагалі була переповнена мікробами, де окрім кишкової палички виявили концентрацію 100 бактерій на 1 кубічний сантиметр води. За словами Тетяни Кругляк, це дуже багато: «Перевищення норми – у 5 разів, оскільки допускається не більше 20».

В лабораторії зазначили, що такі результати експертизи води свідчать про забрудненість виробництва: або неочищена тара, або вода невідфільтрована.

Висновки цих досліджень журналісти також показали експерту з безпечності та якості води Олені Сидоренко. Вона не вірить, що із заводів, де виробляють і найдорожчу, і найпопулярнішу в Україні воду можуть випускати по суті отруту: «Можливо, вода фальсифікована і насправді це не та марка, яка заявлена, такі випадки не рідкість, або вода зберігалась дуже тривалий час. А герметичність при довготривалому зберіганні не забезпечується». Зазначимо, що журналісти купували зразки води у супермаркетах різних мереж, які є по всій Україні.

У воді з автомату, кран якого щодня контактує із сотнями пляшок споживачів, відсутні не лише мікроби, а й будь-які поживні речовини – зафіксовано нижче норми вміст кальцію, натрію, калію. «Це не питна вода. Вона призначена для абсолютно інших цілей. Нею можна ліки готувати або розводити укол, таку воду використовують у хімічних лабораторіях», – прокоментувала Тетяна Кругляк.

Так, за 90 копійок/літр в автоматах продають не питну воду, а дистильовану, яку не можна пити, адже така вода вимиває з нашого організму усі поживні речовини. «Ви від неї, звичайно, не помрете, але і користі від такої води немає взагалі ніякої. Вона навпаки буде все забирати у вас», – додала експерт.

Вода з офісного кулера виявилась найбільш придатною до вживання, хоча і тут було виявлено завищений рівень натрію. Однак в лабораторії запевнили, що це не страшно, адже всі інші показники – у нормі.