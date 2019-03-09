Ляльці Барбі - 60 років
Уперше іграшка була представлена на нью-йоркському ярмарку 9 березня 1959 року.
Знаменитій ляльці Барбі виповнилося 60 років, повідомляє агентство Reuters .
Як наголошується, вперше іграшка була представлена на нью-йоркському ярмарку 9 березня 1959 року. Згодом лялька стала справжньою культурною іконою.
Підкреслюється, що Барбі еволюціонувала слідом за змінами, що відбуваються в суспільстві. Зокрема, виробник випустив колекцію з 20 ляльок, які представляють собою реальні зразки успішних жінок.
Раніше повідомлялося, що Ляльку Барбі нарядили в хіджаб .