Ляльці Барбі - 60 років

Знаменитій ляльці Барбі виповнилося 60 років, повідомляє агентство Reuters .

Як наголошується, вперше іграшка була представлена ​​на нью-йоркському ярмарку 9 березня 1959 року. Згодом лялька стала справжньою культурною іконою.

Підкреслюється, що Барбі еволюціонувала слідом за змінами, що відбуваються в суспільстві. Зокрема, виробник випустив колекцію з 20 ляльок, які представляють собою реальні зразки успішних жінок.

Раніше повідомлялося, що Ляльку Барбі нарядили в хіджаб .