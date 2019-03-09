Американка дуже страждає від великого носа

Мешканка американського штату Техас кілька років уникала незнайомих людей після того, як її ніс подвоївся в розмірах і почервонів. Про це повідомляє видання Daily Mail.

39-річна Адріана Елі (Adrianna Ely) стверджує, що ніс почав рости в 2013 році. Щоб полегшити дихання ночами, їй доводилося підпирати кінчик носа пальцем, тому що в іншому випадку ніздрі могли виявитися закритими. Через хворобу жінка стала вести самітницький спосіб життя: вона боялася, що люди будуть витріщатися на неї.

Спочатку Елі думала, що причиною зміни форми носа стали ускладнення після ринопластики, яку вона перенесла чотири роки тому. У 2017 році Елі побачила по телевізору сюжет про ринофімі - хронічному захворюванні шкіри носа з симптомами, що нагадують її.

Вона звернулася до дерматолога, який підтвердив її здогад. Діагноз не поставили раніше, так як ринофіма рідко зустрічається у жінок. Як правило, нею страждають чоловіки 40-50 років.

Спеціаліст рекомендував Елі процедуру, при якій верхній шар шкіри носа товщиною три міліметри буде спалений лазером. Після операції у жінки вперше за довгий час зникли труднощі з диханням, проте ніс став виглядати ще гірше. Перші кілька тижнів вона була змушена носити маску.

Протягом наступних двох років Елі щотижня відвідувала процедури, покликані відновити нормальну форму і пігментацію носа. Очікується, що лікування завершиться в травні 2019 року.