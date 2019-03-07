Допомога жінки не допомогла пітонові проковтнути кенгуру

Фото: Lisa Delany

Мешканка австралійського міста Мішн-Біч, штат Квінсленд, розповіла про те, що величезний аметистовий пітон забрався до неї в двір і спробував проковтнути кенгуру. Про це повідомляє ABC News.

Ліза Діланом (Lisa Delany) помітила, що в саду лежить плазун, коли під'їжджала до будинку на машині. «Я припаркувалася і підійшла, щоб подивитися на нього, - розповідає вона. - З відстані було видно, що це пітон». Вона вирішила сфотографувати його.

Пітон задушив кенгуру-валлабі і тепер намагався проковтнути здобич. Процес розтягнувся на кілька годин. «Починалася спека, і я відчула щось на зразок жалості до цієї змії, - каже Діланом. - Він так старався». Жінка вирішила допомогти, принесла велику парасольку і поклала на землю, щоб плазун виявився в тіні.

Через півтори години вона повернулася в сад і виявила, що пітон зник, а в траві лежить тільки мертвий кенгуру, пише Daily Mail. По всій видимості, здобич виявилася занадто великою, і змія не змогла її проковтнути.

Аметистові пітони є найбільшими австралійськими зміями. Довжина особливо великих особин може досягати шести метрів, а вага - 30 кілограмів. Дрібні домашні тварини - невеликі собаки, кішки, папуги і кури - нерідко стають їх здобиччю.