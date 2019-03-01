У США вперше виявили найважчу в світі рибу

Фото: Thomas Turner

Про це пише інформаційний портал каліфорнійського університету UC Santa Barbara.

Рідкісну двометрову істоту знайшли співробітники університету міста Голета, округ Санта-Барбара. Для дослідження викинутої на берег хвилями мертвої риби була потрібна допомога кількох фахівців зі США, Австралії та Нової Зеландії. Вперше в історії сонячну рибу Худвінкер, як унікальний вид, виявила океанолог Маріанна Найгаард (Marianne Nyegaard) в 2017 році.

Істоту виявила еколог Джессіка Нільсен (Jessica Nielsen). Вона зробила кілька фотографій знахідки і опублікувала їх на Facebook. Її колега Томас Тернер (Thomas Turner) побачив фотографії та кинувся на пляж, щоб особисто поглянути на незвичайну рибу.

Тернер заявив, що ніколи раніше не бачив подібних особин і захопився її нестандартною зовнішністю. «У неї немає хвоста і зубів. Тільки величезний круглий отвір для рота», - описав чоловік.

За даними Daily Mail, раніше риба зустрічалася виключно в Південній півкулі, біля узбережжя Австралії, Нової Зеландії, ПАР і Чилі. «Як вона перетнула екватор і виявилася у ваших берегів, хлопців? Цікаво, що ж змусило цю рибу перетнути екватор», - дивувалася Найгаард.

Імовірно, сонячна риба Худвінкер могла доплисти до каліфорнійських берегів від Австралії, де вона найчастіше зустрічається. За другою версією, рідкісна риба може виявитися особиною ще незвіданої зграї Худвінкеров, що мешкає у водах Північної Америки. «Для сонячної риби нетипово долати такі великі відстані, - зазначила Найгаард. - У майбутньому ми дізнаємося, чи був це одиничний випадок або ж риби будуть періодично з'являтися на березі Каліфорнії».

Сонячна риба Худвінкер - найважчий вид кісткових риб у світі. Найбільші екземпляри досягають чотирьох метрів у довжину, трьох метрів в ширину і важать до 2,3 тонни.