Жінка витратила купу грошей, аби стати схожою на Меган Маркл

Фото: Xochytl Greer

Мешканка американського штату Техас зробила ліпосакцію і змінила форму носа заради того, щоб зовні бути схожою на герцогиню Сассекську Меган Маркл. Про це повідомляє видання The Sun.

Ксочайтл Грір (Xochytl Greer) стала матір'ю третьої дитини - дочки Ісли (Isla) - два роки тому. Тоді 36-річна жінка зізналася, що після чергової вагітності стала незадоволена своєю фігурою і зовнішнім виглядом. Американка експериментувала з косметикою і нарядами, однак, на її думку, все одно виглядала «непрезентабельно».

Грір захоплювалася красою і елегантним смаком герцогині Сассекської і в листопаді 2018 року зважилася на кардинальні зміни зовнішності. Хірурги провели ринопластику, ліпосакцію живота, стегон, підтяжку сідниць, а також вкололи ботокс в шкіру її обличчя, щоб наблизити багатодітну матір до образу Маркл.

Жінка витратила 19 тисяч фунтів стерлінгів на здійснення свого задуму. «Тепер я дивлюся в дзеркало і знову щаслива. Це, як і раніше, я, тільки вдосконалена версія, - розповіла вона. - Звичайно, я не точна копія Меган Маркл, але тепер у нас більше спільних рис. Наші носи точно схожі».

Прихильниця королівської сім'ї зазначила, що пластика надала їй додаткової впевненості в собі, що сприятливо позначилося на відносинах з дітьми. Видання, в свою чергу, відзначає, що жінка виглядає зовсім не схожою на свого кумира.