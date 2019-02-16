Отримати польське громадянство буде важче

Польський паспорт є бажаним документом – наголошує «Rzeczpospolita». Видання вказує, що зацікавлення польським громадянством зростає, і в 2018 році його отримало рекордне число іноземців, понад 5000 осіб.

Хто може стати поляком? Іноземець, який, зокрема, постійно проживає на території Польщі не менше трьох років на основі відповідного дозволу, який має регулярне джерело доходу і юридичне право займати житло. Про громадянство Польщі найчастіше просять: українці, білоруси, росіяни а також американці – повідомляє «Rzeczpospolita».

Польща визнає подвійне громадянство і не вимагає, щоб іноземець, який хоче стати громадянином Польщі, відмовився від свого першого громадянства. Газета наголошує, що серед країн ЄС, у Польщі одні з ліберальніших правил надання громадянства іноземцям.

Але.

Виявляється, тепер іноземцям буде значно важче отримати польське громадянство, оскільки країна підняла вимоги щодо іноземців. Торік введено іспит зі знання польської мови, що на погляд голови Фонду розвитку «Окрім кордонів» Ксені Наранович є найбільшою перепоною для іноземців зі слов’янських країн. Тим часом у Польщі фактично не існує публічних курсів навчання польської мови. Додатково за іспит треба заплатити приблизно 600 злотих, (майже 160 доларів).

Видання передбачає, що після «брекзиту» громадянством Польщі зацікавиться велика кількість британців, які працюють над Віслою.