Фотограф зазняв рідкісну білку-альбіноса

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Житель Великобританії зазняв рідкісну білку-альбіноса в англійському графстві Лінкольншир. Своїми знімками він поділився з виданням Independent.

Фотограф дикої природи Стівен Плант (Stephen Plant) з міста Лаут вичікував момент, щоб зняти на камеру птицю. Тоді він помітив гризуна рідкісного забарвлення. «Коли я побачив цього малюка, я не міг повірити своїм очам», - розповів 60-річний британець.

«Він наближався дуже повільно і спочатку я вирішив, що переді мною щур. Але потім я помітив його пухнастий хвіст і обімлів, - пояснює він. - Я стояв в метрах 30 від нього, однак він [гризун] зовсім не зніяковів. Він повільно переміщався і в якийсь момент завмер на пару секунд, що дозволило мені зробити кілька вдалих кадрів».

За даними видання, у Великобританії проживає лише 50 подібних особин.

Їх рідкісний колір пов'язаний з нестачею меланіну, внаслідок чого шкіра, волосся і очі набувають білого пігменту. Білок-альбіносів часто плутають з більш поширеними особинами, які також в більшості своїй мають світліше забарвлення, однак їх видають очі стандартно темного кольору.