Хвороба зробила з хлопчика "перевертня"

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Індійський школяр Лаліт Патідар страждає на рідкісне захворювання, відоме як «синдром перевертня», через якого все його обличчя покрите волоссям. Його історію розповіло The Daily Mail.

Лаліт народився з вродженим гіпертрихозом. При цьому захворюванні надлишковий ріст волосся проявляється в незвичайних частинах тіла, а також не відповідає статі або віку. У школяра волоссям покрите все обличчя.

13-річний хлопчик досить популярний в школі, проте іноді незнайомці кидають в нього каміння і обзивають. Незважаючи на це, він звик до своєї зовнішності і відчуває себе з нею комфортно.

В майбутньому Лаліт збирається стати поліцейським і «посадити всіх злодіїв і злочинців у в'язницю». «Я хочу заробляти гроші як чесний поліцейський, і таким чином дбати про моїх батьків», - сказав він.