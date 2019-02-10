Хвороба зробила з хлопчика "перевертня"
У школяра все обличчя покрите волоссям.
Індійський школяр Лаліт Патідар страждає на рідкісне захворювання, відоме як «синдром перевертня», через якого все його обличчя покрите волоссям. Його історію розповіло The Daily Mail.
Лаліт народився з вродженим гіпертрихозом. При цьому захворюванні надлишковий ріст волосся проявляється в незвичайних частинах тіла, а також не відповідає статі або віку. У школяра волоссям покрите все обличчя.
13-річний хлопчик досить популярний в школі, проте іноді незнайомці кидають в нього каміння і обзивають. Незважаючи на це, він звик до своєї зовнішності і відчуває себе з нею комфортно.
В майбутньому Лаліт збирається стати поліцейським і «посадити всіх злодіїв і злочинців у в'язницю». «Я хочу заробляти гроші як чесний поліцейський, і таким чином дбати про моїх батьків», - сказав він.