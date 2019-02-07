Підказки для «собачників»: як купувати якісний корм і платити на 30% менше
Турбота про чотирилапого друга - перш за все, це правильне, здорове харчування.
Якісні корми коштують чимало, проте способи заощадити є у будь-якого собаковласника - досить скористатися допомогою прайс-агрегатора Еk.ua.
Що вміє
E-katalog - ресурс, який за запитом знаходить і показує добірку товарів, що відповідають вашим вимогам. Його головний бонус - великий вибір пропозицій від 1000+ інтернет-магазинів. Завдяки цьому ви можете заощадити при купівлі будь-якого товару без втрати якості.
Потрібні якісні собачі корми? Ресурс ідеальних покупок Е-каталог надає покупцям можливості вибрати їх:
- за властивостями (відзначте в фільтрі);
- за назвою (введіть в рядок пошуку);
- за вартістю (розкид цін на один і той же корм досягає 30%);
- по доставці (можна вибрати магазин у вашому місті або з безкоштовною пересилкою).
Сподобалися відразу кілька кормів, і ви не знаєте, на якому зупинитися? Під головним фото є опція «Порівняти». Відзначивши її, ви отримаєте зручну таблицю, в якій наочно вказані переваги і недоліки обраних кормів.
Що пропонує
За допомогою Е-каталог ви можете купити корми для всіх категорій собак:
- здорових і хворих;
- вагітних і годуючих;
- цуценят, дорослих і літніх;
- рухомих і малорухомих;
- маленьких, середніх і великих;
- вибагливих і не примхливих;
- короткошорсних і довгошорсних;
- стерилізованих і нестерилізованих.
Вам доступні як звичайне повсякденне харчування, так і особливі дієтичні і лікувальні корми для всіх захворювань і випадків життя. Є корми, призначені для шерсті, зубів, нирок, кісток, очей, печінки, суглобів, шлунково-кишкового тракту, серця, імунітету. Можна також вибрати корми по класу, типу, вагою упаковки. Ресурс пошуку цін автоматично створює список альтернативних товарів, пропонує аксесуари і комплектуючі.
Чим приваблює
Е-каталог подобається всім, хто любить:
- швидку роботу (пошук займає 2-3 секунди на будь-якому пристрої);
- комфортний шопінг (можна робити покупки де завгодно, у зручний час);
- чесність і відкритість (всі ціни, товари, відомості перевірені і актуальні);
- конфіденційність (щоб скористатися Е-каталог, не потрібна реєстрація);
- економію (зменшуйте витрати за рахунок низької ціни і безкоштовної доставки);
- відсутність тиску і маніпуляцій (немає реклами, прихованих платежів, спаму).
Турбота про покупця - головна мета роботи Е-каталог. Сайт-агрегатор дарує вам не просто економію часу і грошей, але і відмінний настрій!