Підказки для «собачників»: як купувати якісний корм і платити на 30% менше

Підказки для «собачників»: як купувати якісний корм і платити на 30% менше

Турбота про чотирилапого друга - перш за все, це правильне, здорове харчування.

Джерело: Відомості

Якісні корми коштують чимало, проте способи заощадити є у будь-якого собаковласника - досить скористатися допомогою прайс-агрегатора Еk.ua.

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  • за властивостями (відзначте в фільтрі);
  • за назвою (введіть в рядок пошуку);
  • за вартістю (розкид цін на один і той же корм досягає 30%);
  • по доставці (можна вибрати магазин у вашому місті або з безкоштовною пересилкою).

Сподобалися відразу кілька кормів, і ви не знаєте, на якому зупинитися? Під головним фото є опція «Порівняти». Відзначивши її, ви отримаєте зручну таблицю, в якій наочно вказані переваги і недоліки обраних кормів.

Що пропонує

За допомогою Е-каталог ви можете купити корми для всіх категорій собак:

  • здорових і хворих;
  • вагітних і годуючих;
  • цуценят, дорослих і літніх;
  • рухомих і малорухомих;
  • маленьких, середніх і великих;
  • вибагливих і не примхливих;
  • короткошорсних і довгошорсних;
  • стерилізованих і нестерилізованих.

Вам доступні як звичайне повсякденне харчування, так і особливі дієтичні і лікувальні корми для всіх захворювань і випадків життя. Є корми, призначені для шерсті, зубів, нирок, кісток, очей, печінки, суглобів, шлунково-кишкового тракту, серця, імунітету. Можна також вибрати корми по класу, типу, вагою упаковки. Ресурс пошуку цін автоматично створює список альтернативних товарів, пропонує аксесуари і комплектуючі.

Чим приваблює

Е-каталог подобається всім, хто любить:

  • швидку роботу (пошук займає 2-3 секунди на будь-якому пристрої);
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