Підказки для «собачників»: як купувати якісний корм і платити на 30% менше

Якісні корми коштують чимало, проте способи заощадити є у будь-якого собаковласника - досить скористатися допомогою прайс-агрегатора Еk.ua.

Що вміє

E-katalog - ресурс, який за запитом знаходить і показує добірку товарів, що відповідають вашим вимогам. Його головний бонус - великий вибір пропозицій від 1000+ інтернет-магазинів. Завдяки цьому ви можете заощадити при купівлі будь-якого товару без втрати якості.

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за властивостями (відзначте в фільтрі);

за назвою (введіть в рядок пошуку);

за вартістю (розкид цін на один і той же корм досягає 30%);

по доставці (можна вибрати магазин у вашому місті або з безкоштовною пересилкою).

Сподобалися відразу кілька кормів, і ви не знаєте, на якому зупинитися? Під головним фото є опція «Порівняти». Відзначивши її, ви отримаєте зручну таблицю, в якій наочно вказані переваги і недоліки обраних кормів.

Що пропонує

За допомогою Е-каталог ви можете купити корми для всіх категорій собак:

здорових і хворих;

вагітних і годуючих;

цуценят, дорослих і літніх;

рухомих і малорухомих;

маленьких, середніх і великих;

вибагливих і не примхливих;

короткошорсних і довгошорсних;

стерилізованих і нестерилізованих.

Вам доступні як звичайне повсякденне харчування, так і особливі дієтичні і лікувальні корми для всіх захворювань і випадків життя. Є корми, призначені для шерсті, зубів, нирок, кісток, очей, печінки, суглобів, шлунково-кишкового тракту, серця, імунітету. Можна також вибрати корми по класу, типу, вагою упаковки. Ресурс пошуку цін автоматично створює список альтернативних товарів, пропонує аксесуари і комплектуючі.

Чим приваблює

Е-каталог подобається всім, хто любить:

швидку роботу (пошук займає 2-3 секунди на будь-якому пристрої);

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