Что пишут о ЖК «Лесной квартал» в Броварах на строительных форумах?

Чистый, зелёный и уютный город Бровары славится своей стремительно развивающейся инфраструктурой. Параллельно с этим увеличивается и количество новостроек, причём, это преимущественно крупные, многоэтажные комплексы. Такие высотные здания у посетителя Броваров ассоциируются скорее со столичными многоэтажками, чем с «тихим пригородом». Таким образом, город всё больше разрастается и приближается к уровню жизни столицы.

Рассматривая сегмент новостроек данного региона, нельзя не обратить внимание на один из крупнейших проектов — ЖК «Лесной квартал». Данный жилой комплекс расположен в самом центре Броваров. Большое количество отзывов об этом объекте можно встретить на различных тематических порталах. Проект насчитывает двенадцать 25-этажных зданий, строительство семи из которых уже завершено. Купить квартиру в ЖК «Лесной квартал» в Броварах можно по доступной цене в ещё строящемся доме. В столице недвижимость стоит дороже, но у пригородов есть свои плюсы, тем более у такого перспективного города, как Бровары. О чём говорят первые жильцы «квартала»? Довольны ли они своим выбором? Читайте в нашей статье.

ЖК «Лесной квартал» — качественный комплекс комфорт-класса

В отзывах тех, кто уже успел пожить в новостройках «Лесного квартала», говорится о рациональной планировке квартир и удобной конфигурации комнат. Те, кто до этого жил в «хрущёвках» или панельных домах, могут по достоинству оценить современные квартиры нового поколения, какими являются квартиры данного жилого комплекса.

Практически все инвесторы ЖК «Лесной квартал» в Броварах пишут в своих отзывах о том, что в холодное время года в квартирах действительно тепло. «Батареи включаем не более чем на 50%», — отмечают они. При строительстве застройщик применяет современные методы теплоизоляции: утепляет фасад минераловатными экологически чистыми утеплителями, устанавливает металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Это обеспечивает достаточно хорошую тепло- и звукоизоляцию квартир.

Стоит упомянуть о наличии собственной котельной, которая позволяет экономить жильцам деньги на коммунальные расходы. Проложенные застройщиком новые сети инженерных коммуникаций работают надёжно и бесперебойно, чего нельзя сказать об устаревших муниципальных городских сетях, которые часто выходят из строя и требуют ремонта.

ЖК «Лесной квартал» — чистота, порядок и уют

На строительных форумах можно найти отзывы жильцов «Лесного квартала» касательно чистоты в подъездах и на этажах. Они отмечают, что уборка производится несколько раз в неделю. В лифтах также чисто. Поддерживается порядок и во дворах комплекса: ежедневная уборка территории, регулярно поливаемые газоны. Стоит отметить уютную атмосферу придомовой зоны, которую удалось создать застройщику: аккуратные освещаемые прогулочные дорожки с установленными лавочками и урнами гармонично сочетаются с зелёными насаждениями и клумбами. Построены детские и спортивные площадки. Неподалёку имеется специальная зона для выгула и дрессировки собак.

ЖК «Лесной квартал» в Броварах — развитая инфраструктура и транспортная доступность

Как было сказано ранее, в Броварах — отлично развитая социальная и развлекательная инфраструктура. Все необходимые магазины и социальные объекты находятся рядом с жилым комплексом. На его территории построен новый детский сад — современное здание, спроектированное с использованием экологически чистых строительных материалов и высокотехнологичных инженерных систем.

Жить в ЖК «Лесной квартал», согласно отзывам инвесторов, достаточно удобно тем, кто работает в Киеве, особенно на левом берегу Днепра. Дорога на маршрутном такси до станции метро «Лесная» составляет всего 15 минут. А до центра Киева на метро можно доехать за 25 минут.

Таким образом, отзывы, оставленные жильцами ЖК «Лесной квартал» на различных форумах и порталах, показали, что данный комплекс комфорт-класса, построенный с применением высококачественных материалов и современных технологий, действительно заслуживает внимания. Хорошая инфраструктура района отлично дополняется чистотой экологии, которую обеспечивает соседство с сосновым лесом. Наличие трёх парков в городе также создаёт атмосферу единения с природой. Для тех, кто ценит комфорт и заботится о своём здоровье, советуем обратить внимание на ЖК «Лесной квартал».