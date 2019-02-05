АЛТ1- замена антифриза

Конечно, можно попытаться все сделать самостоятельно, но проще будет выполнить эту процедуру в СТО. Чтобы найти подходящего мастера не нужно ездить по станциям, достаточно воспользоваться универсальным сервисом AutoBooking. Только здесь собрана актуальная база данных о всех СТО каждого региона.

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АЛТ2 - сервис Autobooking

Когда выполнять замену антифриза?

Чтобы посетить станцию техобслуживания следует изначально выяснить, есть ли такая необходимость. Для этого достаточно проверить расширительный бачок системы охлаждения. Если жидкость в нем имеет загрязнения и вызывает сомнения по поводу своего состояния, тогда лучше провести замену антифриза.

Далее нужно определиться с видом жидкости. Охлаждающую жидкость лучше менять на оригинальную, которая изначально была залита на заводе. Производители выпускают антифриз нового поколения, с которым хорошо знакомы работники специализирующихся СТО. В среднем такую процедуру нужно выполнять раз в год. Поэтому для профилактики рекомендуется обратится к мастеру для проверки его состояния.

Для владельцев автомобилей важно качество обслуживания и высокий уровень предоставляемых услуг. Чтобы гарантировать выбор надежной станции многие изначально знакомятся с отзывами о компании. И это правильно! Реальные клиенты всегда описывают свои эмоциональные впечатления и то, насколько профессионально выполнена работа. На AutoBooking каждый клиент оставляет свой отзыв, который влияет на рейтинг СТО.

Именно поэтому, на сайте представлена только проверенная и достоверная информация о каждом объекте. Сотрудники уникального сервиса тщательно проверяют всю информацию и направленность деятельности СТО в каждой области страны. По любым заданным критериям владелец автомобиля может подобрать оптимальный вариант станции по ее местонахождению и ценовой политике.