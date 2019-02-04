Ноги чоловіка розпухли в рази після укусу комара

Кадр: Caters Clips / YouTube

Як повідомляє видання Daily Mail, у чоловіка розвинулася важка форма слонової хвороби (елефантіаза).

Шахід Хусейн (Shahid Hussain) з провінції Сінд (Пакистан) п'ять років тому вперше помітив, що його ноги набрякають і болять. Спочатку він ігнорував симптоми, але незабаром кінцівки так сильно збільшилися, що йому довелося звернутися до лікаря. Доктора діагностували у нього слонову хворобу - захворювання, при якому збільшується якась частина тіла через застій лімфи.

Незважаючи на те що, сім'я витратила на медичні процедури для Хуссейна всі заощадження, місцеві лікарі не змогли йому допомогти. Вони направили чоловіка в столицю, але він не може дозволити собі цю поїздку через витрати. Його дружина Фатіма зізнається, що вже продала всі прикраси і віддала всі гроші, накопичені на весілля дочок.

Хуссейн втратив можливість заробляти гроші: чоловік не може встати з ліжка, так як його ноги важать 50 кілограмів, а кожна з них в обхваті становить 88 сантиметрів. Його родині доводиться постійно просити гроші у родичів. Чоловік звертався до влади за допомогою, але не отримав відповіді.

Слонова хвороба виникає, як правило, після зараження нематодою Brugia malayi. Паразит потрапляє в організм людини за допомогою укусу комара, ураженого нематодою.