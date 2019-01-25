АЛТ1- Змішувачі для раковини Hansgrohe

Великим попитом серед продукції фірми користуються змішувачі. Для виробництва товарів компанія використовує передові технології і власні напрацювання.

Змішувачі для раковини Hansgrohe представлені 20 колекціями, кожна з яких містить все, що потрібно для оснащення ванни, умивальника, душа, мийки. Купити змішувач для раковини Hansgrohe в Україні можете на сайті https://stevian.com.ua/smesiteli-i-aksesuary/smesiteli-dlja-rakoviny-hansgrohe_germaniya

АЛТ2 - Змішувач для раковини Hansgrohe

Функції змішувачів Hansgrohe

Змішувачі для раковини Hansgrohe вирішують багато, оскільки вони оснащені такими технологічними можливостями:

1. AirPower. Потік води збагачується повітрям, від цього він не дає бризок.

2. За економну витрату води відповідає технологія EcoSmart.

3. QuickClean технологія забезпечує легке очищення виробів від вапняного нальоту і бруду.

4. Select - швидкість подачі води, припинення її подачі - це далеко не все, що можна зробити натисканням на кнопку.

5. CoolStart - при поміщенні рукояті в центральне положення тече лише холодна вода, так економиться гаряча вода.

Купити змішувач для раковини Hansgrohe можете і з іншими функціональними можливостями. Наприклад, є опція обмеження температури, з можливістю підключення проточного водонагрівача та ін.

Особливості

Змішувачі користуються великим попитом, оскільки володіють наступними перевагами:

Довговічність - змішувачі орієнтовані на десятиліття служби. Це завдяки використанню у виробництві якісних матеріалів, а поверхня покривається хромом. За рахунок цього змішувачі служать надійно, не втрачаючи первісний вигляд.

Різноманітність дизайну - ви можете підібрати сантехнічні прилади за формою, кольором, розміром і функціональності.

Економічність. Вся продукція фірми створена з урахуванням дбайливої витрати води. Адже виробник піклується про навколишню природу і вносить свій вклад. Ергономічний предмет буде доречний як на кухні, так і у ванній.

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