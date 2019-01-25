Змішувачі для раковини Hansgrohe
В асортименті Hansgrohe великий асортимент сантехніки та аксесуарів.
Великим попитом серед продукції фірми користуються змішувачі. Для виробництва товарів компанія використовує передові технології і власні напрацювання.
Змішувачі для раковини Hansgrohe представлені 20 колекціями, кожна з яких містить все, що потрібно для оснащення ванни, умивальника, душа, мийки. Купити змішувач для раковини Hansgrohe в Україні можете на сайті https://stevian.com.ua/smesiteli-i-aksesuary/smesiteli-dlja-rakoviny-hansgrohe_germaniya
АЛТ2 - Змішувач для раковини Hansgrohe
Функції змішувачів Hansgrohe
Змішувачі для раковини Hansgrohe вирішують багато, оскільки вони оснащені такими технологічними можливостями:
1. AirPower. Потік води збагачується повітрям, від цього він не дає бризок.
2. За економну витрату води відповідає технологія EcoSmart.
3. QuickClean технологія забезпечує легке очищення виробів від вапняного нальоту і бруду.
4. Select - швидкість подачі води, припинення її подачі - це далеко не все, що можна зробити натисканням на кнопку.
5. CoolStart - при поміщенні рукояті в центральне положення тече лише холодна вода, так економиться гаряча вода.
Купити змішувач для раковини Hansgrohe можете і з іншими функціональними можливостями. Наприклад, є опція обмеження температури, з можливістю підключення проточного водонагрівача та ін.
Особливості
Змішувачі користуються великим попитом, оскільки володіють наступними перевагами:
- Довговічність - змішувачі орієнтовані на десятиліття служби. Це завдяки використанню у виробництві якісних матеріалів, а поверхня покривається хромом. За рахунок цього змішувачі служать надійно, не втрачаючи первісний вигляд.
- Різноманітність дизайну - ви можете підібрати сантехнічні прилади за формою, кольором, розміром і функціональності.
- Економічність. Вся продукція фірми створена з урахуванням дбайливої витрати води. Адже виробник піклується про навколишню природу і вносить свій вклад. Ергономічний предмет буде доречний як на кухні, так і у ванній.
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