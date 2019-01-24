Дівчина погладила бездомну кішку і виявилася паралізованою
Кішка могла підчепити хворобу на смітнику.
Мешканку британського міста Саутпорт, графство Мерсісайд, паралізувало через інфекцію, яку передала їй бездомна кішка. Про це пише видання Daily Mail.
Під час відпустки в Португалії 24-річна Джемма Берч (Gemma Birch) прихистила кішку на прізвисько Катаріна. «Ми пускали її в номер, тому що вона всюди за нами ходила, - розповідає вона. - Я її гладила і напувала молоком».
В останній день відпустки у дівчини почалася блювота, потім вона ненадовго втратила свідомість в літаку. У лікарні у неї знайшли кампілобактерії, що зустрічаються в сирій курятині. Лікарі припускали, що Берч отруїлася непрожареною їжею, проте від цієї версії довелося відмовитися, оскільки дівчина їсть тільки рослинну їжу і рибу. Після цього стало ясно, що найбільш імовірним джерелом інфекції була кішка, яка могла підчепити хворобу на смітнику.
Берч провела в лікарні тиждень і виписалася, коли їй стало краще. Через кілька днів вона прокинулася вночі, тому що впала з ліжка. «Коли я сіла, то зрозуміла, що не відчуваю килима під ногами, - розповідає дівчина. - Я стала дряпати ноги, але нічого не відчувала». Причиною виявився синдром Гієна-Барре - захворювання, при якому імунна реакція організму на кишкову або легеневу інфекцію призводить до пошкодження нервової системи.
«На наступний день мене паралізувало нижче стегон, - згадує дівчина. - Я нічого не могла робити сама. Медсестрам доводилося мене мити і саджати в туалеті. Я не контролювала кишечник і сечовий міхур, не могла користуватися руками і ногами, тому що вони ослабли». Згодом лікарям вдалося зупинити розвиток недуги і поставити її на ноги. Через 14 місяців Берч знову могла ходити.
Хвороба не завадила дівчині продовжити вищу освіту. Вона вирішила не брати академічну відпустку і займалася в лікарні і реабілітаційному центрі. Берч читала книги, вивчала презентації з лекцій, листувалася з викладачами по електронній пошті і змогла отримати диплом одночасно з сестрою-близнюком.