Дівчина погладила бездомну кішку і виявилася паралізованою

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Мешканку британського міста Саутпорт, графство Мерсісайд, паралізувало через інфекцію, яку передала їй бездомна кішка. Про це пише видання Daily Mail.

Під час відпустки в Португалії 24-річна Джемма Берч (Gemma Birch) прихистила кішку на прізвисько Катаріна. «Ми пускали її в номер, тому що вона всюди за нами ходила, - розповідає вона. - Я її гладила і напувала молоком».

В останній день відпустки у дівчини почалася блювота, потім вона ненадовго втратила свідомість в літаку. У лікарні у неї знайшли кампілобактерії, що зустрічаються в сирій курятині. Лікарі припускали, що Берч отруїлася непрожареною їжею, проте від цієї версії довелося відмовитися, оскільки дівчина їсть тільки рослинну їжу і рибу. Після цього стало ясно, що найбільш імовірним джерелом інфекції була кішка, яка могла підчепити хворобу на смітнику.

Берч провела в лікарні тиждень і виписалася, коли їй стало краще. Через кілька днів вона прокинулася вночі, тому що впала з ліжка. «Коли я сіла, то зрозуміла, що не відчуваю килима під ногами, - розповідає дівчина. - Я стала дряпати ноги, але нічого не відчувала». Причиною виявився синдром Гієна-Барре - захворювання, при якому імунна реакція організму на кишкову або легеневу інфекцію призводить до пошкодження нервової системи.

«На наступний день мене паралізувало нижче стегон, - згадує дівчина. - Я нічого не могла робити сама. Медсестрам доводилося мене мити і саджати в туалеті. Я не контролювала кишечник і сечовий міхур, не могла користуватися руками і ногами, тому що вони ослабли». Згодом лікарям вдалося зупинити розвиток недуги і поставити її на ноги. Через 14 місяців Берч знову могла ходити.

Хвороба не завадила дівчині продовжити вищу освіту. Вона вирішила не брати академічну відпустку і займалася в лікарні і реабілітаційному центрі. Берч читала книги, вивчала презентації з лекцій, листувалася з викладачами по електронній пошті і змогла отримати диплом одночасно з сестрою-близнюком.