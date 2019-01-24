Монтекки Капулетти — воплощение кулинарной сказки

Италия давно и прочно занимает лидерские позиции в мировой кухне. Многие посещают эту солнечную страну исключительно с целью гастрономического туризма. Но если вы ценитель средиземноморской кухни, совсем необязательно отправляться в дальнее путешествие, чтобы получить гастрономическое удовольствие.

Киев давно стал современной европейской столицей, и, конечно, здесь можно отыскать отличный итальянский ресторан. Монтекки Капулетти прекрасно справляется с этой ролью, а местные повара не оставят равнодушными сердца и порадуют вкусовые рецепторы своих посетителей. Поэтому теперь так легко почувствовать вкус настоящей Италии.

Непревзойденный гастрономический опыт

В настоящем итальянском ресторане обязательно должны быть:

— паста из теста собственного приготовления;

— фирменные равиоли;

— пицца с тончайшей хрустящей корочкой;

— аппетитные брускетты;

— сытный карпаччо;

— уютная семейная атмосфера.

Всем этим условиям отвечает Монтекки Капулетти. Пасту и равиоли готовят из специальной муки-фарины, которую смешивают из нескольких сортов. А винная карта поражает своим разнообразием: более 200 сортов со всех уголков Италии! И вовсе необязательно приобретать бутылку вина целиком: попробуйте как можно больше сортов, заказывая вино побокально. Так вы сможете найти идеальный для себя вкус этого пьянящего напитка.

День начинается с завтрака, задающего настроение и заряжающего энергией. Почему бы не попробовать разбудить свой организм завтраком Ромео? Яйца пашот на тостовом хлебе с авокадо, черри и вяленые помидоры, прошутто или подкопченный лосось. Такой аппетитный завтрак обязательно вернет любовь к жизни.

Бизнес-ланч также стоит провести в этом вкусном и уютном месте. Где еще вам предложат сочетание капрезе с песто с петрушкой с тыквенным крем-супом и инвольтини с куриным филе в томатном соусе. А запить это кулинарное изобилие можно прекрасным домашним вином. Такой обед не только насытит, но и подарит отличные эмоции и станет благоприятным фоном для заключения выгодной сделки.

Ну а ужин в итальянском ресторане может стать действительно выдающимся кулинарным событием. Как насчет свежайших устриц и пикантного тартара? А возможно, стоит отдать предпочтение ассорти из кальмаров, беби-осьминогов и креветок? Хочется чего-то посытнее? Остановите свой выбор на карпаччо из телятины с вялеными томатами.

В любом итальянском ресторане будут рады малышам. В Монтекки Капулетти для них даже разработали специальное меню: пиццы, салаты, супы, паровые котлеты и, конечно же, десерты. Пусть малыш также почувствует себя настоящим гурманом и приобщится к новым для него вкусам. Ведь кулинарные предпочтения стоит формировать с самого детства.