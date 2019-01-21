Хвороба перетворила чоловіка в «людину-дерево»

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У Бангладеші володар рідкісного діагнозу Абул Бажандар (Abul Bajandar), прозваний «людиною-деревом», потрапив до лікарні. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Бажандар страждає верруціформною епідермодісплазією, при якій на тілі з'являється величезна кількість бородавок, через що його шкіра нагадує кору дерева. У 2016 році на той момент 26-річний чоловік вперше звернувся до лікарів: вони видалили понад п'ять кілограмів наростів з його тіла.

За весь цей час Бажандару довелося пережити 25 операцій, оселитися в лікарні і пройти довгий курс лікування. Лікарі вже вирішили, що перемогли хворобу, проте в травні її симптоми знову загострилися. Тоді чоловік втік з медичної установи в пошуках альтернативного лікування.

Однак ніхто інший не зміг йому допомогти, і в неділю, 20 січня, Бажандар повернувся в лікарню. Його стан сильно погіршився - тепер нарости майже повністю покривають його долоні і ступні.

Пластичний хірург Саманта Лал Сен (Samanta Lal Sen) зазначила, що лікування буде розпочато дуже скоро. Доктор підкреслила, що лікарям доведеться проводити терапію з самого початку.

Прем'єр-міністр країни пообіцяв, що чоловікові не доведеться платити за лікування. Як і до втечі, Бажандар буде розміщений в дорогій палаті разом з дружиною і дочкою.