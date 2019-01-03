«ВіЯр» - найкраща продукція для виготовлення сучасних корпусних меблів

Сьогодні все більше людей робить меблі для свого помешкання самостійно. Хтось навіть виготовляє стильні і сучасні конструкції на замовлення. Благо, всі необхідні для такого виробництва матеріали і інструменти можна без зусиль придбати в спеціалізованій компанії. Але у кого варто купувати подібну продукцію? Хто пропонує оптимальні умови співпраці?

«ВіЯр» - найкраща фурнітура та комплектуючі!

Для вас важливо, щоб меблева фурнітура та комплектуючі прослужили довго і виглядали красиво? Звертайтеся в компанію ВіЯр в Дніпрі або в іншому українському місті. Також наші вироби доступні покупцям з Білорусі.

В асортименті «ВіЯр» є різні матеріали для меблів:

функціональні деталі для створення корпусних меблів;

декоративні елементи для виготовлення меблевих конструкцій;

плитні матеріали;

MDF-фасади;

продукція з штучного каменю;

кромка;

інші матеріали для меблевого виробництва.

Реалізуємо виключно якісну продукцію. Маємо відповідні сертифікати. Ви можете сміливо нам довіряти. Пропонуємо замовити вироби популярних у всьому світі виробників - Hettich, Cleaf, Kronospan, Rehau, Bosetti Marella, Cosma, Franke, Egger.

Також в нашому асортименті ви знайдете продукцію власного виробництва. У нас діє цех, всі робочі процеси в якому автоматизовані. Ми маємо власні бренди, які сьогодні дізнаються багато покупців.

1. Ferro Fiori - фурнітура лицьова.

2. Lumine - освітлення для предметів меблів.

3. Starke - різні розсувні системи.

4. Muller - фурнітура для меблів.

Додаткові можливості для кожного покупця

«ВіЯр» не тільки реалізує високоякісну продукцію. Також компанією виявляються додаткові послуги, а саме:

порізка,

присадка,

фрезерування,

фасадні послуги,

поклейка,

обробка скла.

Зазначені маніпуляції проробляються на професійному італійському і німецькому обладнанні. Замовлення на виробничі послуги можна оформити в будь-який момент в режимі онлайн. Для зручності клієнтів ми передбачили спеціальну програму - ViyarPro.

Чому варто звернутися в компанію ВіЯр

Пропонуємо величезний вибір - 20 000 позицій. Кожен покупець неодмінно знайде в нашому каталозі все необхідне. Ви можете придбати необхідні плитні матеріали для створення розкішного інтер'єру, стільниці та стінові панелі, мийки та аксесуари до них, дозатори, набори посуду, змішувачі, витяжки, вбудовану кухонну техніку, варильні поверхні, посудомийні машини. Потрібна допомога у виборі? Фахівець компанії неодмінно допоможе.

Продукція «ВіЯр» - це гарантована висока якість за прийнятною ціною. Вона доступна покупцеві з будь-яким рівнем доходу. Як таке можливо? Все просто. ми:

ведемо розумну цінову політику;

є прямими партнерами виробників;

маємо власне виробництво;

працюємо чесно.

Оплатити замовлення можна за безготівковим розрахунком або готівкою. Спосіб оплати покупець вибирає сам.

Співпрацюючи з «ВіЯр», ви завжди будете в курсі новинок меблевого ринку, знижок, акцій, цікавих подій. Ми регулярно сповіщаємо клієнтів через соціальні мережі. З достовірної та актуальною інформацією можна ознайомитися на нашому офіційному сайті.

Важливі особливості «ВіЯр»

Нам важливо, щоб кожен наш покупець відчував себе комфортно. Тому ми створюємо для нього максимально зручні умови співпраці. Придбати необхідний товар можна в будь-який момент через наш інтернет-магазин. Працюємо цілодобово, без перерв на вихідні.

Вам не доведеться довго чекати своє замовлення. Фахівці компанії швидко оброблять запит і відправлять товар в найкоротші терміни. Швидко зробимо доставку, тому що маємо все необхідне для цього. Ціна доставки прийнятна. Також можливий самовивіз. Обов'язково прислухаємося до ваших вимог і рекомендацій.

Є бажання ознайомитися з продукцією якомога ближче? Відвідайте шоу-рум «ВіЯр». Тут представлений широкий асортимент, який постійно поповнюється і оновлюється. Вам вдасться ознайомитися з новинками, дізнатися можливості застосування, технічні характеристики, плюси реалізованої продукції.

Мережа «ВіЯр» представлена ​​філіями в Дніпрі, Харкові, Києві. Відкрито кілька філій в білоруському місті Мінську. Ви завжди можете приїхати в офіс «ВіЯр». Тут дуже затишно: встановлені м'які крісла, можна скористатися безкоштовним wi-fi. Діє електронна черга, що дозволить заощадити час. Якщо буде потрібно, ви можете в будь-який момент звернутися за консультацією до менеджера компанії. Для цього просто заповніть спеціальну форму, яку можна знайти на офіційному сайті. З вами оперативно зв'яжуться.