Яким знакам зодіаку пощастить найбільше у 2019 році

Найщасливішими в наступному році будуть вогняні знаки: Овни, Леви і Стрільці, удача буде супроводжувати їх у всіх справах, в тому числі у фінансових і кар'єрних питаннях, вважають астрологи.

Найбільше пощастить Стрільцям і Левам. Тут причина - Юпітер стрільця, при цьому левам цей фарт дістанеться влітку, в серпні, стрільцям - уже в січні. В принципі пощастить і овнам в січні-лютому від цього Юпітера.

Астролог Лілія Любимова назвала ще два щасливих знака - Терези і Водолії. Їм потрібно бути уважним до знаків долі, так як можуть отримати несподівані пропозиції і щасливі шанси.

Спокійний і комфортний рік чекає Тельців та Раків.

У представників знака землі і Козерогів почнеться новий життєвий цикл. Козерогам експерти радять бути обережними в робочих моментах.

Також обережними потрібно бути Рибам, Близнюкам і Дівам. Для представників цих знаків рік буде складним, вважають астрологи.