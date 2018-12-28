Австрія: всі переваги відпочинку в країні гірськолижних курортів

Любителі класичної та сучасної європейської культури із задоволенням їдуть в столицю країни Відень або Зальцбург. В Інсбрук відправляються переважно фанати гірськолижного спорту та екологічного туризму. Інсбрук розташований в горах, але відрізняється продуманою транспортною доступністю. У це місто легко потрапити не тільки з Відня, але і з Цюріха, Амстердама, Мюнхена та інших європейських мегаполісів. Долина Эцталь, розташована в Східних Альпах - один з лідерів європейського гірськолижного туризму. Гостям подобається висока стійкість снігового покриву незважаючи на велику кількість сонячних днів. Каринтія відома численними термальними джерелами.

Володіючи унікальними якостями, всі ці населені пункти перетворюють Австрію в ідеальне місце для активного, культурного та оздоровчого туризму. На сторінці туристичного агентства TUI tui.ua/ тури в Австрію доступні за вигідними цінами.

Різноманітність зимових спортивних розваг

Шанувальникам зимового екстриму можна займатися в Австрії чим завгодно-сноубордингом, фрірайдом, параглайдингом та іншими видами спорту. Для цього тут є всі необхідні умови. Місцева інфраструктура включає сотні кілометрів професійних гірськолижних трас.

Святкова атмосфера

В Австрії завжди весело можна провести час, особливо в період міжнародних свят. Напередодні Різдва у великих містах відкриваються барвисті ярмарки, переповнені місцевими сувенірами, кулінарними стравами та напоями. Святкова атмосфера зберігається в Австрії протягом усіх зимових канікул. У країні добре розвинена розважальна індустрія. Тут дуже багато ресторанів, кафе, нічних клубів в кожному місті, в тому числі і на територіях гірськолижних курортів.

Термальні джерела

Кілька десятків австрійських курортів активно використовуються туристами для оздоровлення та підвищення тонусу організму. Це можливо, завдяки численним термальним джерелам Австрії. Найбільша кількість джерел розташована в Штирії і Нижній Австрії. Місцеві готелі пропонують різні оздоровчі процедури, жіночі, чоловічі, сімейні зони, індивідуальні санаторні програми і безліч вигідних пропозицій.

Уважне ставлення до гостей

На туризм припадає десята частина щорічних доходів Австрії. Тут практично всі заклади намагаються залучити якомога більше клієнтів, виконати будь-які їхні побажання. Відмінна якість обслуговування доповнюється багатовіковими традиціями привітності і поваги до гостей з усього світу.

Мальовнича природа

80 відсотків території Австрійської Республіки займають гори. Тут кілька десятків гір, багато з яких вище 3 тисяч метрів. На півдні країни розташувалися мальовничі долини, водойми з чистою водою, альпійські луги, густі хвойні ліси, льодовики і гірські озера. Деякі еко-системи цієї країни за тисячі років не змінилися. Для фанатів зеленого туризму Австрія - знахідка для фанатів зеленого туризму.