Цвіль в їжі та на стінах провокує рак

Багато хто не звертають увагу на появу цвілі на хлібі або в банці з варенням. «Подумаєш, це ж пеніцилін, що від неї буде», - безтурботно говорять одні. Інші вважають, що пліснява смертельно небезпечна.

Кому вірити? Чи треба мити всю кахельну плитку у ванній при найменшій появі зловісної чорноти? Виявляється, гриби, які розмножуються на поверхні штукатурки і шпалерах, з потоками повітря можуть осідати на будь-яких поверхнях, в тому числі на продуктах. Зазвичай ми нормально співіснуємо з цвіллю і успішно їй протистоїмо, але варто погіршитися імунітету, як все може змінитися.

У чому підступність цвілі? Експерти попереджають, що пліснявий хліб без респіратора навіть з пакета діставати не варто, тому що можна вдихнути гриби, після чого вони оселяться в дихальних шляхах. Цвіль дуже живуча, вона не загинула навіть у відкритому космосі, куди її в ході експерименту відправляли вчені, що вже говорити про комфортні умови, де волого і відносно тепло. В організмі людини гриби особливо люблять селитися в бронхах або легких і чекати кращих часів застуди чи іншої недуги, коли захисні сили будуть на нулі. Грибок не тільки роз'їдає легені, але ще і отруює організм мікотоксинами. Вони накопичуються в органах, а через роки можуть привести до серйозних захворювань, в тому числі до раку. Запліснявілі продукти однозначно треба відправляти у відро для сміття.