Стилістичне розмаїття офісних меблів. На чому зупинитись?

Через те, що людина знаходиться в офісі своєї чи сторонньої організації виключно з діловим настроєм, офісні меблі можуть здатися тривіальними й одноманітними. А можливо тому, що частина бізнесменів не звертає уваги на загальний стиль офісу, не надає особливого значення вигляду офісних меблів: головне, щоб вони були функціональними, якісними та недорогими.

Це є стратегічною помилкою, адже перше враження про підприємство складається з того, наскільки презентабельним є офіс. На сайті https://mebshop.kiev.ua/mebel/ofisnaya_mebel інтернет-магазину «МебШоп» ви зможете переконатись, що якісні офісні меблі надзвичайно різноманітні як стосовно функціоналу, так і конструкційного рішення та гідного дизайну.

Стилі офісного інтер’єру

Дизайнерські школи розділяють стилі сучасних офісів на декілька груп:

бароко;

арт-деко;

модерн;

конструктивізм;

ампір;

мінімалізм;

хай-тек;

фьюжн;

еклектика.

Вибір, якому стилю надати перевагу та які меблі придбати, базується на особистому смаку та кошторису. Зазвичай про стильове рішення оформлення інтер’єру піклуються керівники, які націлені на успіх та процвітання і вже мають неабиякий досвід у веденні бізнесу. Реалії свідчать про те, що до цього розуміння приходять через значний проміжок часу від початку підприємницької діяльності, коли базовий набір офісних меблів уже придбано. Тому найчастіше в офісах спостерігається еклектика – суміш декількох стилів.

Еклектика і фьюжн

Якщо розглядати питання підбору офісних меблів виважено, то є можливість обіграти офісний простір, стираючи в ньому будь-які стилістичні рамки. Але змішувати різні дизайнерські направлення як стосовно офісного оформлення, так і в підборі різностильових меблів потрібно дуже обережно та делікатно, інакше бажана тонка естетика перетвориться на елементарний несмак. Тому якщо ви не співпрацюєте з дизайнерською агенцією, зверніться до продавців-консультантів меблевої торговельної мережі. Фахівці інтернет-магазину «МебШоп» нададуть вам професійну допомогу.

Арт-деко, модерн, бароко, ампір

Це класичні стилі офісного інтер’єру та меблів. Вони характеризуються ошатністю та елегантністю. Будь-який з цих стилів транслює респектабельність та консерватизм, високий фінансовий статус підприємства та його соціальну значущість. Меблі зазвичай виготовляються з цінних порід деревини. Фактично вони виконують окрім функціоналу представницькі функції.

Мінімалізм, хай-тек, конструктивізм

Це є оптимальні напрямки для оформлення офісу молодої агресивної компанії, що підтримує зухвалі рішення, нестандартний підхід та дизайнерські інновації. Сучасні стилі офісних меблів на сьогоднішній день домінують через те, що:

1) вони в тренді світових розробок офісних меблів;

2) надзвичайно функціональні та ергономічні;

3) знаходяться в доступному ціновому сегменті.

Визначаючись з тим, якому стилю надати перевагу, потрібно звертати увагу на найменші дрібниці; навіть канцелярське приладдя повинно підтримувати загальну дизайн-концепцію. Лише за такої умови офіс буде викликати виключно позитивні емоції як у співробітників, так і у партнерів та відвідувачів. Зробивши вибір офісних меблів бажаної концепції, ви створите продуктивну ділову атмосферу. Саме тому, перш ніж придбати меблі для офісу, порадьтесь з фахівцями. Пам’ятайте, що офісні меблі повинні бути не лише ергономічними, але й презентабельними, нести як функціональне, так і естетичне навантаження.