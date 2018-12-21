Американець відсидів 17 років за гратами за двійника і став мільйонером

Ріки Амос (зліва) і Річард Джонс / Фото: Фото: Kansas department of corrections

Житель США Річард Ентоні Джонс (Richard Anthony Jones) провів 17 років у в'язниці за злочин, який було скоєний його двійником. Як повідомляє інформаційний портал CNN, він отримає компенсацію в розмірі 1,1 мільйона доларів.

Чоловіка визнали винним у пограбуванні з обтяжливими обставинами в 1999 році. Тоді схожа на нього людина вирвала мобільний телефон з рук жінки на парковці біля супермаркету і втекла. Жертва пограбування боролася зі злочинцем, впала і розбила коліна. Це було кваліфіковано як заподіяння тілесної шкоди, тому покарання виявилося більш суворим. Очевидці охарактеризували злочинця як «світлошкірого латиноамериканця або афроамериканця» на ім'я Рік з довгим відкинутим назад волоссям.

Сам Джонс в момент скоєння злочину був на вечірці з нагоди дня народження своєї дівчини, де його бачили кілька людей. Проте всі очевидці пограбування на очній ставці визнали в ньому правопорушника. До того ж машина злочинця припаркувалася неподалік від будинку Джонса. Чоловіка засудили до 19 років в'язниці. Він подавав апеляцію і програв, а потім звернувся до правозахисників. Тим вдалося виявити справжнього злочинця, ним виявився Ріки Лі Амос (Ricky Lee Amos), який живе неподалік від Джонса і місця злочину.

Коли свідкам показали знімки Амоса, вони зізналися, що він більше схожий на грабіжника. Суд прийняв ці відомості і звільнив Джонса. Однак покарати Амоса не представлялося можливим, так як термін давності злочину минув.

Крім компенсації, Джонс отримав сертифікат, що засвідчує його невинність, а також запрошення на консультацію юриста та дозвіл брати участь у страхових програмах охорони здоров'я штату. Всі матеріали його справи і біологічні матеріали, що зберігалися в поліції, були знищені.