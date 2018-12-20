Дідусь після смерті залишив сусідській дівчинці подарунки на роки вперед

Фото: Owen Williams

У британському місті Баррі, Південний Уельс, чоловік після смерті залишив дочці сусідів різдвяні подарунки на найближчі 14 років. Про це повідомляє інформаційний портал BBC News.

Оуен і Керолайн Вільямс (Owen та Caroline Williams) прожили по сусідству з чоловіком на ім'я Кен близько двох років. Вони переїхали в будинок відразу після народження дитини. Старий, якому було більше 80 років, дуже любив їхню дочку Каді (Cadi).

Нещодавно Кен помер, і в понеділок, 17 грудня, в їх будинок постукала його дочка. «У неї в руках була велика пластикова сумка. Я подумав, що там сміття, і вона просить мене його винести», - зізнався Вільямс. Однак у сумці виявилася ціла купа подарунків на Різдво для Каді.

«Я заніс мішок в кімнату, а моя дружина в цей час говорила з тещею по відеозв'язку. Дружина розплакалася, потім я, а потім її матір», - розповів чоловік. Він додав, що ніхто не очікував від сусіда такого. Невідомо, чи купував Кен подарунки протягом двох років, чи придбав все недавно, передчуваючи свою смерть.

Пара відкрила один з подарунків: в ньому лежала дитяча книга. Вони додали, що поки не знають, що робити з рештою. «Судячи з усього, серед подарунків є книги, три-чотири м'яких іграшки і, може бути, конструктор Lego Duplo», - зазначив Вільямс.

За його словами, до пенсії сусід працював глибоководним водолазом і був «людиною з великої літери».