Туреччина взимку: ідеальне місце для відпочинку всією родиною

Коли настає час планувати зимові канікули, у родині розпочинаються суперечки. Хтось мріє подихати морським повітрям. Дехто вже уявляє власний фурор на новорічній вечірці у вишуканому вбранні. Тато думає, які екскурсії можна відвідати та як позайматися спортом, відпочивши від родинних турбот. Усі ці мрії та вимоги задовольнить зимовий відпочинок у мальовничій та гостинній Туреччині.

Комфортна погода та змістовна програма

Новий рік в Туреччині варто зустрічати у великому готелі із розвиненою інфраструктурою. Навіть у зимові місяці тут комфортна температура — 15–17 градусів тепла, а вода в Середземному морі може бути навіть теплішою за повітря. Сімейний відпочинок у великих туристичних комплексах має низку переваг о цій порі року:

більшість 5-зіркових готелів мають криті басейни, спа, спортивні комплекси, дитячі клуби, ресторани, бари тощо. Прогулянки біля моря можна чергувати із заняттями спортом, оздоровчими процедурами, розвагами;

на Новий рік готелі готують яскраві шоу-програми з виступами зірок, дискотеками, бенкетами та феєрверками;

це чудова нагода відпочити в розкішному місці, яке у високий сезон видається задорогим.

Окрема перевага багатьох турецьких готелів — авторська система для туристів із дітьми від 0 до 14 років Coral Family. Це унікальна програма, за якою працюють чимало гарних готелів Туреччини, Єгипту, Таїланду та інших країн. Докладніше дізнатися про переваги системи можна за посиланням coralfamily.ua.

Завдяки зусиллям персоналу, аніматорам, викладачам дитячих клубів, майстерним кухарям, які готують для малюків справжні корисні шедеври, відпочинок із дітьми за кордоном стане комфортним та незабутнім.

Отже, програма для родини з дітьми в зимовій Туреччині може бути приблизно такою:

- обрати чудовий готель в Анталії, Бельдібі, Кемері, Сіде тощо;

- скласти до валіз найкраще вбрання та святковий настрій;

- зустріти Новий рік у готелі під гучне святкування та салют;

- кілька днів провести в релаксі біля лагідного зимового моря та в готелі;

- відвідати разом із дітьми кілька цікавих екскурсій та шопінг.

Куди поїхати?

Обов’язково треба відвідати старовинний центр Анталії Калеїчі. Це осередок фантастичної архітектури різних часів та стилів, вузеньких вуличок, колоритних кафе та магазинів. Сюди можна завітати вдень для екскурсійної прогулянки, а ввечері тут починається яскраве нічне життя.

Місце, куди мріє потрапити чи не кожен гість Туреччини, — казкова Каппадокія. Незвичайні гори та старовинні поселення відомі на весь світ, як і польоти на повітряних кулях. Запланувати екскурсію можна в туристичному агентстві мережі Coral Travel чи безпосередньо в готелі.

Любителям надзвичайної архітектури та колориту сподобається місто Конья. Це один із центрів релігійного паломництва, адже вважається, що це місце народження відомої святої — Параскеви П’ятниці.