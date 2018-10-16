Новонароджена дитина вивела матір з коми

Фото: Maternidade-Escola Assis Chateubriand

У бразильському місті Форталеза, штат Сеара, жінка, яку лікарям не вдавалося вивести з коми, прокинулася, коли їй дали потримати новонароджену дитину. Про це повідомляє видання Daily Mail.

28-річна Аманда да Сільва потрапила в лікарню на останніх тижнях вагітності після епілептичного нападу. Лікарі побоювалися, що нові напади можуть привести до загибелі і жінки, і плоду, тому їй зробили кесарів розтин, а потім завантажили її в штучну кому через ускладнення.

Через кілька днів загроза життю жінки минула. Після цього Да Сільва перестала отримувати заспокійливі засоби, проте так і не прийшла до тями. Незважаючи на зусилля лікарів, вона не рухалася і не реагувала на больові стимули.

За пропозицією медсестри жінці принесли новонародженого. Хоча вона залишалася без свідомості, після дотику дитини її серцебиття почастішало, а з очей потекли сльози. З цього моменту стан да Сільви почав покращуватися, і через 20 днів її виписали.

«Ми зовсім не очікували настільки швидких змін, - розповіла медсестра. - Вся команда медиків плакала від щастя і полегшення». За її словами, вона не може пояснити таку реакцію, однак вважає, що не слід недооцінювати важливість контакту між матір'ю і дитиною.