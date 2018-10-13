Дівчину паралізувало після прийому таблеток

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Мешканка Венесуели Катріна Парра (Katrina Parra) розповіла, як вона мало не померла через несумісність оральних контрацептивів і рідкісного захворювання, про який не знала. Її історією поділилося видання Daily Mail.

У переддень Різдва 2012-го 20-річна Парра відчула жахливу слабкість і біль в животі, також її постійно нудило. Вона звернулася до лікаря, їй діагностували сепсис і госпіталізували. Два місяці дівчина провела в реанімації. І хоча сепсис вдалося вилікувати, інші симптоми продовжували посилюватися, і лікарі не розуміли, в чому справа. Згодом дівчину повністю паралізувало, їй навіть не вдавалося рухати язиком.

«Я просто хотіла померти, щоб цей кошмар закінчився», - зізналася вона. Від постійних болів їй допомагав тільки морфій.

Тільки через вісім місяців лікарям вдалося з'ясувати, що Парра страждає від рідкісного генетичного захворювання - гострої переміжної порфірії. Загострення хвороби спровокували протизаплідні таблетки, які дівчина продовжувала приймати навіть в лікарні.

Як тільки вона перестала приймати контрацептиви, поступово пішла на поправку. Їй довелося заново вчитися розмовляти і ходити. На повне відновлення організму Парре знадобилося два роки.

Зараз дівчина працює фітнес-інструктором і вже три роки не відчувала проблем зі здоров'ям у зв'язку зі своєю хворобою. Парра вирішила розповісти журналістам про себе, щоб підвищити обізнаність про гостру переміжну порфірію. Своєю головною мрією вона називає створення благодійного фонду допомоги жертвам цього захворювання людям.