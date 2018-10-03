Як правильно обрати взуття для дитини?

Особливості дитячого взуття

Діти люблять активні ігри з бігом, стрибками. Важливо при цьому, щоб дитяче взуття вирізнялось якістю виконання і матеріалів. Правильне і надійне взуття збереже ніжки малюка, запобіжить падінням, виконає профілактику порушення опорно-рухового апарату.

Види взуття

Дитяче взуття класифікується за кількома критеріями:

За сезонністю:

літнє взуття представлене ​​босоніжками, капцями, сланцями, сандалями;

весняно-осінне представлене ​​чобітками, напівчеревиками, черевиками на утеплювачі на кшталт флісу;

зимове взуття представлене ​​утепленим хутром чобітьми, а також валянками, сноубутсами;

За конструкцією:

туфлі;

черевики;

сандалі;

чоботи.

За умовами використання розділяють:

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святкове - туфлі, красиві сандалі;

повсякденне - будь-яке взуття, яка носиться щодня, а не з нагоди;

домашнє - тапочки.

Вимоги до взуття

Вимоги до дитячого взуття набагато вищі, ніж до дорослого, оскільки проблеми, придбані в дитячому віці, вирішити дуже складно.

Матеріал взуття повинен використовуватися натуральний «дихаючий», він повинен відрізнятися хорошими пластичними властивостями. Дитяча стопа виводить вологу у великій кількості, тому необхідно забезпечити її вільний вихід із взуття. В такому випадку нога не буде пріти і мерзнути. Підійдуть шкіра, замш. Повинна бути шкіряна устілка або текстильна.

Підошва повинна бути досить еластичную, щоб при ходьбі повторювати рухи ніжки.

Супінатор необхідний для правильного формування зводу стопи.

Взуття повинно бути з каблучком 0,5-1,5 см, що забезпечить стійкість ноги, правильне формування зводу. Крім того, правильний каблук здатний запобігти падінню дитини на спину, за рахунок невеликої зміни центра ваги і забезпечення стійкості.

Важливо стежити за висотою каблука дітей до повного закінчення формування стопи і скелета, що відбувається до 17-18 років. До цього віку високий каблук заборонений.

Взуття не повинно мати звуженого носка. Здавлювання пальців погіршує кровопостачання, що при низьких температурах загрожує переохолодженням, а також веде до деформації. Ознайомитися детальніше з усіма моделями дитячого взуття можна в каталогах інтернет-магазинів: https://kasta.ua/market/detskaya-obuv/.

Задня частина повинна володіти достатньою жорсткістю для надійної фіксації п'яти та для запобігання травм стопи.

Придбане для дитини взуття повинно бути на 1-1,5 см більше. Взуття впритул через місяць почне тиснути пальчики, оскільки нога дитини росте швидко, по 0,5 см за місяць. В результаті, малюк буде підтискати пальчики, що може спричинити деформацію стопи. У занадто великому взутті незручно ходити, дитина може впасти.

Застібки не повинні перешкоджати вільному зніманню і одяганню. Шнурки надійно фіксують ногу, але вони можуть розв'язатися, що може спричинити падіння. Замки і липучки є більш зручними і безпечними застібками для дитячого взуття.

Кілька додаткових аспектів

Постійне носіння спортивного взуття не рекомендується, оскільки воно не відповідає всім вимогам до взуття, що гарантує правильне формування стопи. Висока ціна на взуття не є гарантом якості та відповідності всім необхідним параметрам. Взуття краще вибирати з малюком тому, що, якщо обновка не сподобається дитині, то її експлуатація обернеться тортурами і постійними сльозами.

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