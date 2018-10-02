«ВиЯр» -Харків: якісний розпил ДСП за індивідуальним замовленням
Стильні меблі за індивідуальним замовленням - немає нічого неможливого, якщо за справу береться компанія «ВиЯр».
На підприємстві пропонують якісні комплектуючі, матеріали, меблеву фурнітуру як від відомих міжнародних брендів, так і випущені під власними марками. З 2015 року функціонує інтернет-магазин компанії, в якому можна вибрати відповідну продукцію, і тут же, на сайті, скористатися онлайн-конструктором ViyarPro, щоб створити індивідуальний гарнітур.
Виробничі послуги компанії
«ВиЯр» має у своєму розпорядженні власні виробничі площі, виконує всі види робіт з виготовлення меблів. На сучасних верстатах Holzma здійснюється навіть найскладніша порізка ДСП. Дізнатися подробиці можна за посиланням kh.viyar.ua/catalog/porezka. Устаткування повністю автоматизовано, що виключає можливість «людських» помилок, хоча і без досвіду фахівців не обійтися. Співробітники компанії гарантують професійний підхід і:
- високу якість кінцевої продукції без сколів, тріщин, інших дефектів;
- точні розміри;
- створення складних кутів, пазів, заданої глибини і конфігурації.
Крім розпилювання плит, на підприємстві можна замовити крайкування ДСП, обробку скла, дзеркал.
Співпрацювати з «ВиЯр» просто
Щоб створити меблі з нуля або оновити, наприклад, стару стільницю, досить відвідати один з шоу-румів компанії або зайти на сайт. У будь-якому випадку, замовник зможе:
- підібрати відповідні за кольором і текстурою матеріали, фурнітуру;
- розробити індивідуальний проект. Якщо виникнуть труднощі з розумінням технічної сторони і кресленнями, то на допомогу прийдуть консультанти компанії. Створюючи меблі мрії самостійно, за допомогою прикладної програми ViyarPro, вам не тільки буде доступний вибір матеріалів з каталогу, де понад 20 тисяч позицій товару, але і відразу видно вартість проекту. Так що ви зможете вносити зміни, коректуючи суму;
- зробити замовлення, яке буде оперативно виконане.
Послуги компанії «ВиЯр» доступні не тільки жителям Харкова. За роки існування підприємства, з 2002-го, воно розрослося в солідну мережу з трьома філіями в Києві, по одному в Дніпрі і Мінську. Вибирайте найближчу до вас точку, замовляйте і забирайте самостійно або отримуйте продукцію з обраною службою (через поштових операторів або через службу доставки компанії).