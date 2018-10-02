«ВиЯр» -Харків: якісний розпил ДСП за індивідуальним замовленням

На підприємстві пропонують якісні комплектуючі, матеріали, меблеву фурнітуру як від відомих міжнародних брендів, так і випущені під власними марками. З 2015 року функціонує інтернет-магазин компанії, в якому можна вибрати відповідну продукцію, і тут же, на сайті, скористатися онлайн-конструктором ViyarPro, щоб створити індивідуальний гарнітур.

Виробничі послуги компанії

«ВиЯр» має у своєму розпорядженні власні виробничі площі, виконує всі види робіт з виготовлення меблів. На сучасних верстатах Holzma здійснюється навіть найскладніша порізка ДСП. Дізнатися подробиці можна за посиланням kh.viyar.ua/catalog/porezka. Устаткування повністю автоматизовано, що виключає можливість «людських» помилок, хоча і без досвіду фахівців не обійтися. Співробітники компанії гарантують професійний підхід і:

високу якість кінцевої продукції без сколів, тріщин, інших дефектів;

точні розміри;

створення складних кутів, пазів, заданої глибини і конфігурації.

Крім розпилювання плит, на підприємстві можна замовити крайкування ДСП, обробку скла, дзеркал.

Співпрацювати з «ВиЯр» просто

Щоб створити меблі з нуля або оновити, наприклад, стару стільницю, досить відвідати один з шоу-румів компанії або зайти на сайт. У будь-якому випадку, замовник зможе:

підібрати відповідні за кольором і текстурою матеріали, фурнітуру;

розробити індивідуальний проект. Якщо виникнуть труднощі з розумінням технічної сторони і кресленнями, то на допомогу прийдуть консультанти компанії. Створюючи меблі мрії самостійно, за допомогою прикладної програми ViyarPro, вам не тільки буде доступний вибір матеріалів з каталогу, де понад 20 тисяч позицій товару, але і відразу видно вартість проекту. Так що ви зможете вносити зміни, коректуючи суму;

зробити замовлення, яке буде оперативно виконане.

Послуги компанії «ВиЯр» доступні не тільки жителям Харкова. За роки існування підприємства, з 2002-го, воно розрослося в солідну мережу з трьома філіями в Києві, по одному в Дніпрі і Мінську. Вибирайте найближчу до вас точку, замовляйте і забирайте самостійно або отримуйте продукцію з обраною службою (через поштових операторів або через службу доставки компанії).