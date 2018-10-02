Мешканка Казахстану 35 років ростила свою бороду

Мухтабар Тораєву з села Турбат Казигуртського району Туркестанської області на півдні країни знають всі сусіди. 70-річна жінка розповіла, що її борода почала рости в 34-35 років, а з часом з'явилися і вуса. Тораєва не сильно здивувалася: рослинність на обличчі була у її матері, бабусі по материнській лінії і рідної сестри. До моменту появи бороди жінка давно була одружена, народила сина і дочку, повідомляє « SputnikКазахстан».

Тораева не переживати через свою особливість, до того ж її підтримував чоловік. «Чоловік пишався мною завжди. Говорив, що такої дружини немає ні у кого. Коли у мене з'явилася борода, він не став дивитися на це як на щось дивне. Навпаки, говорив, що потрібно доглядати, адже це дар Аллаха», - розповіла жінка.

Старенька жодного разу не намагалася збрити бороду: як-то на вечері під час мусульманського посту до неї підійшла жінка похилого віку і веліла їй ні за що не позбуватися від рослинності на обличчі під загрозою хвороби.

Зараз довжина бороди Тораєвой становить близько 16 сантиметрів. Її онуки і правнуки з задоволенням доглядають за рослинністю на обличчі жінки. Вона вже звикла до цікавим поглядів, сміється над питаннями односельчан про бороду і зізнається, що пишається нею. Тораєву поважають, нерідко запрошують провести національні обряди і просять у неї благословення.