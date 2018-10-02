50-річна китаянка розкрила секрет своєї молодості

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Китаянка Лю Еліна, яка прославилася своєю «молодістю», розповіла, що їй вдається добре виглядати завдяки тренуванням на холоді. Про це повідомило видання Daily Mail.

Еліна зізналася, що ось уже 30 років активно займається спортом. Найбільше їй подобається плавати у відкритих водоймах: жінка не кидає це заняття навіть взимку.

Еліна перепливала через 40-кілометрову Малаккську протока, стрибала з парашутом з висоти 4,5 кілометра і займалася йогою на 30-градусному морозі. Останнім часом бібліотекар Еліна, яка вийшла на пенсію, а нині - популярний блогер, навчається фрідайвінгу на філіппінських пляжах. «Я завжди любила море і вмію плавати з аквалангом, але тепер я кинула собі новий виклик. Я хочу пірнати якомога глибше без жодного обладнання», - розповіла вона. Жінка зізналася, що нове заняття дається їй непросто: не дихати під водою по три хвилини виявилося «нестерпно боляче».

Бізнес-партнер Еліни Тегань Ши вважає, що жінка змінює стандарти жіночої краси в Китаї: «Раніше красивими вважалися білошкірі, скромні і слабкі жінки, та Еліна поступово руйнує стереотипи. Вона смілива, не боїться пробувати щось нове, я захоплююся її мужністю».

Еліна жартівливо називає своєю головною метою в житті «подорожувати по всьому світу і носити красиві купальники». Вона сподівається зберегти свою зовнішність до 80 років. Її 23-річний син зазначив, що йому непросто знайти собі подругу, так як всі приймають матір за його дівчину.